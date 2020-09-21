محكمة بلغارية: حزب الله خطط وموّل تفجير سياح إسرائيليين عام 2012

المواطن - متابعة

أصدر القضاء البلغاري حكماً على اثنين من عناصر ميليشيات حزب الله، بالسجن المؤبد، بعد إدانتهما بتفجير حافلة ركاب إسرائيلية عام 2012.

وأفاد تقرير لمجلة “نيوزويك” أن تحقيق الحكومة البلغارية أورد أدلة قاطعة على أن حزب الله قدم دعماً لوجستياً ومالياً للمتهمين، وأنه تم استخدام مادة نترات الأمونيوم في الهجوم.

وبحسب المحققين، فإن المواد المستخدمة في الهجوم ارتبطت بقنابل خزنتها الميليشيات في قبرص، وكان مكونها الأساسي نترات الأمونيوم.

وأضاف المحققون أن هذه المادة هي أيضا نفس المواد التي استخدمتها الميليشيات في تفجير عام 1994 في الأرجنتين أودى بحياة 85 فرداً.

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