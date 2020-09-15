محكمة مصرية تؤيد حبس صفوت الشريف بتهم الفساد

المواطن - متابعة

قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء برفض طعن وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف على حكم بسجنه ثلاث سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.

وكان صفوت الشريف، الذي شغل منصب وزير الإعلام خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، سلم نفسه الجلسة الماضية لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة صفوت الشريف في التاسع من سبتمبر 2018 ، بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 99 مليون و49 ألفًا و794 جنيهًا، في قضية “الكسب غير المشروع”، فيما برأت نجله من نفس التهمة.

كانت محكمة النقض ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن خمس سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

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