محللون: المناظرة الرئاسية الأمريكية وصمة عار وبايدن غير مؤهل 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

ربما كانت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس دونالد ترامب، والمرشح الديموقراطي جو بايدن هي الأكثر فوضوية في التاريخ الأمريكي، وقد لاقت انتقادات واسعة وردود فعل غير مسبوقة على كلا الجانبين.

الخاسر الأكبر هم الأمريكيون

وأجمع كثر من المحللين السياسيين على أن الخاسر الأكبر لهذه المناظرة هم المواطنين الأمريكيين أنفسهم.

وقال جيك تابر، مضيف شبكة CNN: كانت تلك فوضى عارمة، أشبه بحريق داخل حطام قطار، إنها أسوأ مناظرة رأيتها في حياتي، لم يكن الأمر مجرد نقاش، لقد كان وصمة عار في تاريخنا.

وكانت زميلته دانا باش من CNN أيضًا أكثر حدة في التعليق قائلة إنها كانت مناظرة لعينة.

وقال جورج ستيفانوبولوس من ABC، ​​وهو مشرف سابق في المناظرات الأولية: بصفتي شخصًا تابع المناظرات لمدة 40 عامًا، فقد كانت هذه المناظرة الرئاسية الأمريكية التي رأيتها هي الأسوأ على الإطلاق.

ومن قناة NBC، قال ليستر هولت: لا أعرف ما الذي خرجنا به من هذه المناظرة، لا أعرف أي جانب فاز، لكن لا يمكنك مشاهدة ما حدث وتفخر برئيسنا وبالطريقة التي يفكر بها فينا، كمشاهدين، كأميركيين اتضح أننا في مستنقع غير أخلاقي من سوء السلوك.

بايدن بدا غير مؤهل

وركز النقاد على مقاطعة ترامب المستمرة لبايدن وعجز مدير المناظرة كريس والاس عن السيطرة على المناظرة الرئاسية، في حين رأى البعض مثل شون هانيتي من فوكس نيوز أن بايدن بدا ضعيفًا للغاية وغاضبًا ومرتبكًا كما لو أنه تعرض لتوه للضرب من قبل الرئيس ترامب.

وأضاف أن بايدن كان غير قادر على الرد على ضربات الرئيس وبدا غريب الأطوار.

واتفق آخرون أن بايدن ظهر في هذه المناظرة الرئاسية الأمريكية على أنه غير مؤهل كما استخدم الكثير من الشتائم والإهانات.

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