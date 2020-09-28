محمد السهلاوي يُبارك لحكم لقاء النصر !

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب محمد السهلاوي، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، الجدل وذلك بعد أن بارك للحكم العراقي علي الصباحي، حكم مباراة النصر تأهل العالمي لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

محمد السهلاوي يُعلق على أداء حكم مباراة النصر:

وكان السهلاوي قال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “لو تقابلنا مع فريق آخر غير النصر لتأهلنا، ولكن أقول ألف مبروك للحكم”.

وأضاف السهلاوي: “تمنيت وجود تقنية الـVAR لأنها مباراة حاسمة وفيها أخطاء ظلمتنا، وكان يجب على الحكم احتساب مخالفة لنا قبل وصول الكرة للاعب عبدالرزاق حمدالله التي سجل منها هدفًا”.

حمدالله يُهدي النصر بطاقة العبور لدور الثمانية:

وكان النصر هزم فريق التعاون بهدف دون رد سجله اللاعب عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة الخامسة والسبعين من عمر المباراة ليعبر العالمي لدور الثمانية.

وستُقام قرعة دور الثمانية من دوري أبطال آسيا صباح اليوم الاثنين، حيث من المتوقع مقابلة الأهلي لـ النصر في لقاء سعودي خالص.

وسبق لـ محمد السهلاوي أن لعب في نادي الشباب، قبل أن ينضم لنادي التعاون بالفترة الماضية.

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