محمد السهلاوي يُبرر تهنئته لـ حكم مباراة النصر

المواطن - محمد سمعه

فسر المهاجم محمد السهلاوي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، سبب تهنئته للحكم العراقي علي الصباحي حكم مباراة النصر ضد سكري القصيم التي أُقيمت بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

السهلاوي غاضب من أداء الحكم العراقي:

وكان السهلاوي قال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: “لو تقابلنا مع فريق آخر غير النصر لتأهلنا، ولكن أقول ألف مبروك للحكم”.

وأضاف السهلاوي: “تمنيت وجود تقنية الـVAR لأنها مباراة حاسمة وفيها أخطاء ظلمتنا، وكان يجب على الحكم احتساب مخالفة لنا قبل وصول الكرة للاعب عبدالرزاق حمدالله التي سجل منها هدفًا”.

وبرر لاعب التعاون تصريحاته حيث كتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مع التقدير والاحترام للجميع، تصريحي كان انتقادًا لحكم المباراة فقط، ولا يُمكن في يوم من الأيام أن أُسيء للكيان العظيم الذي عشت فيه، وكنت واحدًا من أبنائه وحققت معه البطولات، ولن أقبل أن يُفسّر تصريحي بأنه ضد النصر، ألف مبروك لكم الفوز، وفالكم تحقيق اللقب”.

ردود جماهير النصر على تغريدة السهلاوي:

وعلى الفور تفاعل عشاق وجماهير العالمي مع تغريدة السهلاوي، حيث قال الناقد الرياضي عادل الملحم المهتم بالشأن النصراوي: “وأنت لاعب كبير ومحترم يا أبو إبراهيم”.

وعلّق حساب يحمل اسم أبو مشعل على تغريدة السهلاوي قائلًا: “ولا يمكن يا أبو إبراهيم نشك في هذا الأمر، أنت من أوفى اللاعبين وممن خدم العالمي، ولم تُسئ يومًا للنادي، من حقك الدفاع عن فريقك وانتقاد الحكم، لا يزال مكانك محفور في قلب كل عالمي يا أصيل”.

أما فهد القثامي مدير العلاقات العامة في نادي الشعلة سابقًا فقال: “كبير يا أبو إبراهيم”.

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