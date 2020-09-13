محمد الشلهوب يودع الهلاليين بـ8 رسائل

المواطن - مروة نبيل

ودع محمد الشلهوب، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، جماهير الهلال والكرة السعودية، بعد اعتزاله اللعب عقب مسيرة طويلة استمرت لـ22 عامًا.

محمد الشلهوب:

وكان قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد أعلن اعتزاله بعد يوم من التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويملك الشلهوب مسيرة مميزة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تمتد لـ20 عامًا، وتوج بـ33 بطولة، ومنها؛ الدوري السعودي 8 مرات، كأس ولي العهد 11 مرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رسائل الشلهوب في وداع الجماهير:

وقال: “في لحظات الوداع يعجز اللسان عن وصف ما بداخلي من مشاعر.. يخونني التعبير وأنا أودع الوسط الرياضي الجميل بكل ما فيه.. الوسط الذي عشت فيه 22 عامًا مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.. ورغم الحزن على فراق هذا الوسط الجميل كلاعب، لدي بعض الرسائل التي أود إرسالها لكم من القلب إلى القلب”.

وتابع محمد الشلهوب: “الرسالة الأولى إلى جماهير الهلال: مهما كتبت من حروف لن أوفيكم حقكم.. كنتم وما زلتم الرقم الصعب الذي نستمد منه قوتنا.. كل الملاعب في مختلف المدن والدول والقارات شاهدة على وقوفكم مع الهلال ومعي شخصيًّا.. أحبكم للأبد وأتشرف بأنني سأكون بينكم مشجعًا لنادينا العظيم”.

ووجه الرسالة الثانية إلى رؤساء الهلال، وقال: “محظوظ جدًّا بأنني كنت تحت إدارتكم.. لم نشعر كلاعبين باختلاف بينكم؛ لأنكم عاشقين للنادي قبل أن تكونوا رؤساء.. قدمتم لي الكثير والكثير واعذروني على القليل الذي قدمته والذي لا يعتبر شيء أمام تضحياتكم وحبكم للهلال.. دمتم للهلال يا أحبة”.

وكانت الرسالة الثالثة من محمد الشلهوب إلى أعضاء شرف الهلال، وقال: “دعمكم اللامحدود لي شخصيًّا لا يقدر بثمن.. تضحون بوقتكم وبمالكم من أجل تذليل كل الصعوبات التي تكون في طريقنا لإسعاد جماهيرنا الغالية.. من القلب شكرًا لكم”.

وأضاف: “الرسالة الرابعة إلى زملائي اللاعبين: فخور جدًّا بأنني لعبت معكم.. استفدت منكم كثيرًا.. وتعلمت منكم طريق النجاح.. عشت معكم سنين طويلة مليئة بالفرح.. كنتم فيها نعم الزملاء.. محظوظ جدًّا بأنني شاركتكم في كتابة تاريخ نادينا العظيم.. فراقكم صعب جدًّا.. قلوبنا اجتمعت على المحبة وستبقى”.

رسالة الشلهوب للاعبي الأخضر والوسط الرياضي:

وواصل محمد الشلهوب تغريداته قائلًا: “الرسالة الخامسة إلى زملائي لاعبي المنتخب السعودي: رغم اختلاف أنديتنا.. كنت لا أشعر في المعسكرات إلا بأخوتكم.. كنتم رائعين في تعاملكم.. كان همكم رفع اسم بلادكم.. وتشرفت بأنني كنت بينكم”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الرسالة السادسة إلى الوسط الرياضي: طوال مشواري الرياضي كنت ألتقي بكم وأجد منكم التقدير والمحبة.. كلماتكم محل اعتزازي وتقديري.. خلال مشواري مكتملًا لم أسمع منكم إلا ما يزيدني فخرًا بأنني أنتمي للوسط الرياضي الذي فيه أمثالكم.. دمتم راقين ورائعين”.

وأردف: “الرسالة السابعة إلى الإعلام الرياضي: من القلب شكرًا على كل كلمة جميلة تلقيتها منكم.. استفدت من طرحكم.. وسرني نقدكم لي طوال مشواري الذي كان له أثر بالغ في تصحيح الأخطاء.. نختلف في الميول ولا نختلف في حب رياضة بلادنا وكل من يمثلها.. شكرًا لكم”.

الشلهوب يُشيد بنجوم الهلال:

وجاءت الرسالة الثامنة إلى كل من يقرأ هذه التغريدة، حيث قال: لا تنسوا من أسس لنا هذا الصرح العظيم الشيخ عبدالرحمن بن سعيد-رحمه الله- من دعواتكم، ولا تنسوا الأمير بندر بن محمد بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية”.

واختتم الشلهوب سلسلة تغريداته قائلًا: “اليوم وأنا أودعكم فخور بأن الهلال يمتلك كوكبة رائعة من النجوم.. أتمنى لهم التوفيق في إسعادكم.. وداعًا”.







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