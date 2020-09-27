المواطن - الرياض

صدر قرار بتعيين محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذياً لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

محمد فهد الحارثي هو كاتب وإعلامي تمتد خبرته لأكثر من 20 عامًا في مجالي الإعلام التقليدي والإعلام الجديد، وهو رئيس منتدى الإعلام السعودي ورئيس جائزة الإعلام السعودي، كما أنه عضو في مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء “وان إفرا”، وعضو في مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، كما تولى رئاسة تحرير مجموعة مجلات ومواقع الرجل وسيدتي وموقع Abouther التابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

والحارثي حاصل على درجتي الماجستير بالصحافة الدولية من جامعة سيتي لندن البريطانية، والبكالوريوس في الهندسة المعمارية.

وفي نوفمبر 2016، فاز الحارثي بانتخابات مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين وأصبح عضوًا في المجلس الذي يمثل قطاع الإعلاميين في السعودية وأحد مؤسسات المجتمع المدني، ثم في يونيو 2019، انتخب مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأنباء (وان إفرا) في بريطانيا؛ الإعلامي السعودي محمد فهد الحارثي عضوًا في مجلس الإدارة. وهي المنظمة العالمية الأهم في مجال الصحافة.

أما يوليو 2019، فتم تعيين الحارثي من قبل مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين؛ رئيسًا لمنتدى الإعلام السعودي، ورئيسًا لجائزة الإعلام السعودي التي تقام للمرة الأولى في نوفمبر 2019.

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