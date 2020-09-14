محول ام بي ثري

العديد من المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية يعانون من عدم إمكانية تشغيل مقاطع الفيديو لعدم دعمها على أجهزتهم، لذلك يلجؤون إلى برامج محول ام بي ثري للعمل بجودة عالية بالإضافة إلى تحويلها إلى صيغ أخرى مدعومة.

برنامج محول ام بي ثري

يعتبر واحد من أبرز البرامج التي تعمل كـ محول ام بي سي للفيديوهات، فهو برنامج متوفر على أجهزة الكمبيوتر وكذلك هواتف الأندرويد والآيفون، كما أنه برنامج مجاني يتم تحميله من خلال متاجر التطبيقات ويعمل بكل سهولة وبجودة صوت عالية.

مميزات برنامج video to MP3 Converter

هو برنامج سهل الاستخدام لجميع الإصدارات.

كما أن الملف الصوتي الـ محول ام بي ثري من الفيديو له نفس الجودة الأصلية.

بالإضافة إلى أن التطبيق سريع للغاية في التحويل إلى مقاطع صوتية.

يسمح البرنامج بالتعديل على ملف الصوت المستخرج من خلال channels-bitrate -Sampling rate.

يتوافق البرنامج مع جميع أنواع الهواتف الأندرويد والآيفون.

يمكن للبرنامج تحويل أغلب صيغ الفيديو مثل mp4، AVi، MPEG، M4V.

يتوافق البرنامج مع كل نسخ الويندوز.

يمتلك البرنامج واجهة بسيطة، حيث يقوم بالتسهيل على المستخدم الانتقال بين أقسام البرنامج.

لا يقوم البرنامج باستهلاك موارد جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب كما يحدث من قبل برامج تحويل صيغ الفيديو الأخرى، فهو يعمل على الأجهزة العادية والمتوسطة بدون مشاكل.

يتم استخدام البرنامج لتحويل صيغ الصور لأي صيغة تقوم بتحديدها.

يمتلك البرنامج قسم خاص للتعامل مع ملفات PDF، فهو يقوم بدمج ملفات PDF، يقوم باستخدامه في تحويل ملف PDF إلى Word بكل سهولة.

يستطيع المستخدم كذلك من خلال البرنامج تصوير شاشة الكمبيوتر فيديو بسهولة بشكل مجاني.

يحتوي البرنامج على أداة داخله للكتابة على مقاطع الفيديو ولإضافة العلامات المائية على الفيديوهات.

يتيح البرنامج للمستخدم بقص مقاطع الفيديو، حيث يمكنه قص جزء من الفيديو بسهولة.

يدعم البرنامج اللغة العربية، كما يمكن استخدام اللغة الإنجليزية.

بالإضافة إلى أن البرنامج مجاني، ولا يحتوي البرنامج على حدود في التعامل وتحويل مقاطع الفيديو.

شرح استخدام برنامج تحويل الفيديو إلى mp3

من خلال موقع المواطن سنتعرف على طريقة استخدام برنامج محول ام بي ثري video to MP3 Converter والتي هي:

نقوم في البداية بتحميل البرنامج على الجهاز.

بعد أن تقوم بتحميل البرنامج ثبته على جهازك، والجدير بالذكر أن عملية التثبيت سهلة تشبه عملية التثبيت جميع البرامج الأخرى.

بعد ذلك نقوم بفتح البرنامج، سنجد أن البرنامج مقسم إلى مجموعة قوائم من الناحية اليسرى فالقسم الأول هو القسم الخاص بالتعامل مع الفيديوهات.

ثم نقوم بالضغط على قسم الصوت لكي تظهر جميع الأدوات الخاصة بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة MP3.

كيفية تحويل الفيديو إلى mp3 مجانًا

قم بالضغط على أيقونة MP3 ومنها سيتم فتح نافذة جديدة لإضافة مقطع الفيديو الذي ترغب في تحويله إلى صوت mp3.

ثم اختر الفيديو المطلوب من خلال زر إضافة ملف.

عن طريق زر إعدادات الإخراج قم بضبط جودة ملف الصوت النهائي وقم باختياره عالي الدقة من أجل الحصول على ملف صوتي عالي الجودة والوضوح.

كما يمكن من خلال نافذة إعدادات الإخراج ضبط خصائص الملف الصوتي وأشياء أخرى بحسب الرغبة.

أسفل البرنامج سوف تجد مجلد الإخراج من أجل تحديد المكان الذي سيتم حفظ الملف الصوتي فيه.

يمكنك عمل بعض التعديلات على الفيديو قبل تحويله من خلال النقر على زر المونتاج، كما تستطيع إضافة أكثر من فيديو والقيام بتحويلهم في وقت واحد.

تحويل الفيديو إلى mp3 للكمبيوتر

بعد تحميل البرنامج على الجهاز قم بالنقر على موافق من أجل تحويلك إلى صفحة البرنامج الرئيسية.

ثم ثم بالنقر على زر بدء لكي يبدأ البرنامج بتحويل الفيديو إلى محول ان بي ثري.

والجدير بالذكر أن البرنامج يحتاج إلى وقت خلال التحويل ويتوقف ذلك على حجم الفيديو، لذا يجب عليك الانتظار لكي ينتهي البرنامج من التحويل.

تحميل برنامج تحويل الفيديو إلى mp3

بعد أن تعرفنا على مميزات برنامج محول ام بي ثري وشرح كيفية استخدام البرنامج سنقوم بالتعرف على كيفية تحميل البرنامج، فهي طريقة سهلة وبسيطة والتي هي:

يجب الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج من خلال هذا الـــــرابط مباشرة.

سوف تجد زر التحميل على يمين الصفحة قم بالنقر عليها لبدأ التحميل.

برامج أخرى محول ام بي ثري

وندرشير فيديو كونفيرتر فري: يعد أسرع محول للفيديو لنظام ويندوز ومنهم ويندوز 10، فهو برنامج يعمل بسرعة أسرع 30 مرة من البرامج الأخرى، يستخدم البرنامج في التحويل إلى تنسيقات AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, 3GP وغيرهم.

يتيح البرنامج إمكانية تنزيل الفيديو من خلال الكثير من مواقع الفيديو، يتميز الإصدار الكامل من التطبيق بالكثير من الإعدادات لهواتف الآيفون وآيباد وسامسونج وHT وLG وسوني وغيرهم.

برنامج HandBrake: هو برنامج متوفر للكثير من أنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينوكس، حيث يدعم الكثير من التنسيقات والترميزات، يتيح البرنامج إمكانية تحويل الفيديو إلى الآيفون وآيباد وآيبود وهواتف أندرويد.

برنامج Format Factory: هو برنامج محول ام بي ثري فيديو مجاني لنظام ويندوز 8، يقوم بدعم التنسيقات بشكل رئيسي، كما أنه يقوم بشكل رائع مع تنسيقات آيبود وآيفون والتنسيقات الرقمية، بالإضافة إلى أنه متوفر بأكثر من 65 لغة مختلفة.

يمتلك البرنامج بخاصية إصلاح الفيديو والصوت المتضرر ويقلل من حجم الملف، ويقوم بدعم وسائط آيبود المتعددة وتنسيقات الآيفون.







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