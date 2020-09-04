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مداهمة وكر لتصنيع الخمور وضبط 4 وافدين و21 برميلًا بالرياض

مداهمة وكر لتصنيع الخمور وضبط 4 وافدين و21 برميلًا بالرياض

2020/09/04
الساعة 2:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مداهمة وكر لتصنيع الخمور وضبط 4 وافدين و21 برميلًا بالرياض
المواطن - الرياض

داهمت شرطة الرياض وكرًا لتصنيع الخمور، وذلك بعد توفر معلومات من الفرق السرية بدوريات الأمن بالرياض، عن قيام وافدين من الجنسية الهندية بتصنيع وترويج الخمور داخل إحدى الشقق السكنية.

ومن خلال إجراءات البحث والتحري ثبت صحة هذه المعلومات، وبناءً عليه تم مداهمة المنزل، والقبض على 4 وافدين من الجنسية الهندية.

وتبين أن المنزل تم إعداده وكرًا لتصنيع الخمور، والذي اتضح احتواؤه على عدد 21 برميلًا، وعدد 7 جراكن، جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر وأدوات تصنيع الخمر، حيث تم القبض على الأشخاص المضبوطين تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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