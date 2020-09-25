مدة طبخ البامية بدون لحم

البامية من أهم أفضل الأ

مدة طبخ البامية بدون لحم

كلات لدي كثير من الأشخاص وقد تتساءل الأمهات الحديثة عن مدة طبخ البامية بدون لحم وذلك لأنه من المعروف أن اللحم يستغرق وقتًا طويلاً حتى تتم تسويته.

فوائد أكل البامية

ضبط مستويات السكر بالجسم.

عدم تكوين الخلايا المسببة لمرض السرطان بالجسم.

تطهير الرئتين وإكمال وظائف الرئة بكفاءة.

توجد فيها الياف وفيتامينات كثيرة منها فيتامين A وفيتامين K وكذلك تحتوي على الأملاح المعدنية.

لا يوجد فيها سعرات حرارية عالية.

فيها مواد للأكسدة التي تعمل على قتل أي ميكروب داخل الجسم.

مدة طبخ البامية بدون لحم أو دجاج

البامية من أهم الأكلات المغذية والمفيدة للجسم وكذلك مكوناتها سهلة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل ونستعرض سويا طريقة عمل البامية بدون لحم أو دجاج من خلال موقع المواطن بالعديد من الطرق المختلفة ونتعرف على الوقت المخصص لكل طريقة.

طريقة عمل البامية بدون لحم أو دجاج

المقادير

كيلو واحد من البامية. بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة. مقدار معلقتين من زيت الزيتون. مقدار ٤:٣ فصوص من الثوم المفروم. مقدار كوب ونصف من عصير الطماطم. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة من الشطة والبابريكا على حسب الرغبة. ربع َمعلقة كبيرة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير البامية

نضع زيت الزيتون في إناء على النار حتى يسخن.

ثم نضع البصل ويتم التقليب جيدًا حتى يتغير لونه للأصفر.

تم نضع عصير الطماطم مع مقدار كوب ماء ونقلب جيدًا.

ثم نضع الملح والشطة والبابريكا ونمزج الخليط جيدًا.

يتم تركها على نار هادئة حتى تمام الغليان.

واخيرا نضع البامية لمدة نصف ساعة مع التقليب المستمر

ثم تقدم ساخنة مع العيش او الرز على حسب الرغبة

تستغرق هذه الطريقة تقريبًا خمس وأربعون دقيقة وتكفي لعائلة مكونة من ٨ أو ٩ أفراد

طريقة عمل البامية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

لكل شيف مقاديره الخاصة لذلك نستعرض سويا مقادير الشيف نجلاء وكذلك مدة طبخ البامية بدون لحم أو دجاج للشيف نجلاء.

المقادير

نصف كيلو بامية طازجة. عشر ملاعق من صلصة طماطم. ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة الناعمة. ملعقة صغيرة من الثوم والبصل البودر. ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقتان كبيرتان من السمن. بصلة كبيرة مقطعة قطع صغيرة. فصان من الثوم المفروم. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع السمن في إناء على النار حتى تسخن.

ثم نقوم بوضع البصل وعليه الملح وعليه جزء من الثوم المفروم حتى تغير لونه إلى اللون الأصفر.

بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم ونتركها على نار هادئة وعليها الفلفل الحار والفلفل الأسود حتى تمام الغليان تقريبًا عشر دقائق.

ثم نضع مقدار البامية ونتركه على النار تقريبا نص ساعة ثم بعد ذلك وضعت في أناء أخر ملعقة من السمن على النار حتى تسخن ونضع بعدها الثوم المفروم حتى يصفر لونه ثم نضع عليه الكزبرة الجافة.

ثم نقوم بوضع الثوم على البامية وتقدم مع العيش وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل البامية على الطريقة السورية

المقادير

نصف كيلو باميه. ٢بصله كبيره مقطعه قطع صغيرة. ٦:٣ فصوص ثوم مفروم او قطع صغيرة. ٦ معالق زيت زيتون. كزبره خضره. طماطم خالية من القشرة الخارجية مقطعة الي قطع صغيرة. حوالي ٢معلقه كبيرة دبس رمان. عصير طماطم. نص معلقه سكر. نص معلقة ملح. نص فص ليمون.

طريقة التحضير

تنظيف البامية وغسلها جيدًا وإزالة القمع الذي يوجد على البامية ثم توضع في الوعاء الذي فيه زيت الزيتون على النار ونضع عليه عصير الليمون لمدة لا تقل عن دقيقتين.

نضع في وعاء آخر زيت زيتون على النار ثم نضيف إليه البصل والملح حتى تدبل البصلة ونضع بعد ذلك الثوم مع التقليب المستمر ووضع الكزبرة الخضراء.

ثم يوضع قطع الطماطم مع رشة ملح صغيرة والتقليب المستمر حتى يمزج الخليط ويذبل لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق.

ثم بعد ذلك نضيف عصير الطماطم مع الملح والسكر حتى يتم تعادل الحموضة للطهي.

وأخيرًا نضيف البامية ومعها كوب من الماء وتترك على النار الهادئة لمدة لا تقل عن ربع ساعة تقريبًا أو حتى غليان البامية ثم أخذها من على النار وتهدأ.

ثم أضع عليها دبس الرمان وبهذا الشكل تكون جاهزة وجبة متكاملة العناصر وسهلة تكفي لأربع أو خمس أفراد وتحضر في نصف ساعة تقريبا

طريقة عمل البامية على الطريقة العراقية

المقادير

كوب واحد من البامية. ٢حبه من الطماطم. بصله واحده صغيرة الحجم مقطعة قطع صغيرة. عودين نعناع أخضر. 3 فصوص ثوم مفروم. صلصة طماطم. عصير ليمون مقدار ملعقتين. دبس رمان ملعقة صغيرة. زيت زيتون. رشة ملح. فلفل أسود. بهارات لحمة مشكلة. كوب ونصف ماء حسب الحاجة.

طريقة التحضير

نضع وعاء فيه معلقه زيت زيتون ونقوم بتشويح البامية في زيت الزيتون لمدة دقيقتين على النار.

نضع في الخلاط الكهربائي باقي المكونات مثل النعناع والبهارات والملح ودبس الرمان وقطع الطماطم والبصل المقطع وعصير الليمون ونضعه على النار حتى تمام الغليان.

ثم يقلب هذا المزيج على البامية وتترك على النار لمده ربع ساعة ويضاف إليه كوبين من الماء أو حسب الطلب ويقلب حتى الغليان.

ثم تفرغ في وعاء جاهزة للتقديم ساخنة وتقدم مع العيش الطازج أو الأرز وتكفي هذه لفردين وتستغرق حوالي ربع ساعة.

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