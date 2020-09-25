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مدرب الأهلي: هذا ما أتمناه من اللاعبين بـ مباراة الغد
الراقي سيواجه شباب أهلي دبي بالبطولة الآسيوية

مدرب الأهلي: هذا ما أتمناه من اللاعبين بـ مباراة الغد

2020/09/25
الساعة 3:15 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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مدرب الأهلي: هذا ما أتمناه من اللاعبين بـ مباراة الغد فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 مباراة شباب أهلي دبي الأهم لمدرب الأهلي
2 رسائل تحفيزية من جماهير الراقي

كشف المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الأهلي عما يتمناه من اللاعبين في مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي غدًا السبت بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وقال فلادان في المؤتمر الصحافي اليوم الجمعة: “نحترم كل الفرق المنافسة ونلعب أمام شباب أهلي دبي للفوز والعبور لدور الثمانية”.

وأضاف مدرب الراقي: ” نحن أمام تحد جديد وأتمنى من اللاعبين أن يكونوا في أتم الجاهزية للمباراة، وجميع الفرق المنافسة قوية ومُرشحة للوصول للأدوار النهائية”.

مباراة شباب أهلي دبي الأهم لمدرب الأهلي

وتابع مدرب الراقي: “المباراة القادمة هي أهم مباراة بالنسبة لي، أريد أن أرى كيف سيستجيب لاعبو فريقي لتعليماتي ونريد الوصول لدور الثمانية ثم نُركز في المباراة القادمة”.

فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي

رسائل تحفيزية من جماهير الراقي

ووجهت جماهير الراقي رسائل تحفيزية للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك بعد التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الراقي لمواجهة فريق شباب أهلي دُبي الإماراتي في دور الستة عشر، غدًا السبت.

ودشن جمهور الأهلي عبر “تويتر” اليوم وسم “قاتلوا من أجل جمهوركم” كرسالة دعم وتحفيز للاعبي الراقي للذهاب بعيدًا في دوري أبطال آسيا نسخة 2020، قدر المستطاع.


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