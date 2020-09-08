مدرسة رمادة خلب تزور منازل الطلاب لمساعدتهم في دخول منصة مدرستي

المواطن - علي شيبان - جازان

أقامت مدرسة إبتدائية رمادة خلب للبنين والتابع لمكتب تعليم المسارحة والحرث بجازان مبادرة تحت عنوان “سهلناها.. لا تحتار نوصلك لباب الدار”، والتي تهدف إلي مساعدة الطلاب وأولياء الأمور على معرفة ما ينقص الطلاب من متطلبات للدخول على منصة مدرستي والعمل على حلها.

ودشنت المبادرة بحضور كل من رئيس الشؤون التعليمية بمكتب تعليم المسارحة والحرث موسى بن علي قوفشي وإشراف رئيس وحدة تقنية المعلومات منصور شيعاني وبمشاركة قائد مدرسة رمادة خلب وذلك من أجل تهيئة الظروف في توفير الخدمات الأساسية والتقنية للدراسة عن بعد.

وقال قائد المدرسة ناصر دغريري في تصريحات إلى “المواطن“: عندما رأت الوزارة استمرار الدراسة عن بعد عن طريق منصة مدرستي بسبب جائحة كورونا كوفيد 19 لاحظنا أن بعض الطلاب لا يمكنهم الدخول على المنصة إما بسبب عدم معرفتهم باسم المستخدم وكلمة المرور أو عدم معرفتهم بطريقة الدخول على المنصة.

فكرة المبادرة:

وتابع: ومن هنا جاءت الفكرة بتشكيل دعم فني من المدرسة وتجهيز سيارة بجهاز لاب توب وإنترنت والتوجه إلى بيوت الطلاب لتقديم المساعدة لهم وتذليل كافة الصعاب ووضعنا رقم جوال للطوارئ في حالة احتاج الطلاب المساعدة للدخول على المنصة يتحرك فريق الدعم الفني لتقديم المساعدة لهم.

فيما أوضح علي فقيهي أحد أولياء الأمور أنه: ليس بغريب على مدرسة رمادة خلب الابتدائية وجميع منسوبيها من قادة ومعلمين ومشرفين وإداريين وفنيين ليس غريب عليهم القيام بمثل هذه المبادرات ذات الأهمية بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور فهم بحاجة لمثل هذه المبادرات.

الجدير بالذكر أنه تم زيارة أكثر من 5 أسر ميدانيًّا ومساعدة حوالي 9 طلاب وذلك من أجل دخولهم لمنصة مدرستي والعمل على جميع المشكلات التي تواجههم لإكمال دراستهم بكل يسر وسهولة.







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