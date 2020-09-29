مدني حائل ينقذ مقيمًا من صخور منهارة

المواطن - حائل
أنقذ الدفاع المدني في حائل مقيمًا انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء: تمكن الدفاع المدني في حائل بفضل الله من إنقاذ مقيم انهارت صخور على معدة حفر كان يعمل بها في قناة لتصريف السيول تحت الإنشاء عمقها 10 أمتار.
وتابع الدفاع المدني أن حالة المقيم مستقرة ولله الحمد.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث وإنقاذ المقيم من الصخور المنهارة.
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