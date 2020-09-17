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مدني مكة المكرمة: حريق جبل عمد محصور في منطقة معينة
لا توجد إصابات جراء الحادث

مدني مكة المكرمة: حريق جبل عمد محصور في منطقة معينة

2020/09/17
الساعة 12:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مدني مكة المكرمة: حريق جبل عمد محصور في منطقة معينة
المواطن - مكة المكرمة

أكد المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان، أن حريق جبل عمد في الطائف محصور في منطقة معينة ولا توجد إصابات جراء الحادث.

وأضاف في تصريحات إلى قناة الإخبارية، أن الحريق تمت السيطرة عليه والفرق تكافح عبر معداتها الخاصة في مثل هذه المواقع، وسيتم إخماده قريبًا.

وباشرت فرق الدفاع المدني في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.

وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه لا زالت مستمرة، ولا توجد إصابات جراء الحادث.

وشب حريق في جبال عمد بقرية آل بردة بني ذبيان التابعة لمركز ثقيف بمحافظة ميسان جنوب الطائف، مساء أمس الأربعاء.


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