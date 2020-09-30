مرض التهاب المفاصل الروماتويدي

تتعدد أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتويدي حيث يعتبر التهاب المفاصل تورم المفصل والشعور بألم عند ملامسة أحد المفاصل المصابة وأعراض التهاب المفاصل الأساسية تتمثل في الشعور بتيبس وألم عند الحركة ويزداد سوءً عند كبار السن.

أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتويدي المتعددة

نجد أن أعراض مرض التهاب المفاصل الروماتويدي متعلقة بنوع التهاب المفصل المصاب وتتلخص هذه الأعراض في:

آلام حادة وبصورة خاصة عند ملامسة المفصل أو القيام بتحريكه.

الشعور بتيبس في المفصل بسبب نقصان المادة اللزجة التي توجد حول نهاية العظام.

وجود تورم مكان المفصل وجود احمرار على المفصل وأيضًا عدم القدرة على الحركة بسهولة.

وبعض أنواع مرض التهاب المفاصل الروماتويدي الأخرى تتسبب في الأعراض التالية:

التعب والإرهاق.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

طفح جلدي.

انخفاض في الوزن بصورة سريعة.

جفاف الفم والعين.

بعض مشاكل الجهاز التنفسي.

ما هو مرض التهاب المفاصل الروماتويدي

يعتبر مرض التهاب المفاصل الروماتويدي عبارة عن تورم يصيب المفاصل ويؤلمها عند ملامستها ويوجد نوعين أساسيين هما الأكثر شيوعًا بين الأشخاص وهما:

التهاب المفصل العظمي : ويكون بسبب حدوث تكسير في الغضروف وهو نسيج منزلق وبصورة خاصة يوجد في نهاية العظام عند المفصل.

: ويكون بسبب حدوث تكسير في الغضروف وهو نسيج منزلق وبصورة خاصة يوجد في نهاية العظام عند المفصل. التهاب المفاصل الروماتويدي: يكون بسبب مرض يقوم بمهاجمة جهاز مناعة المفاصل وبصورة خاصة بطانة المفصل.

من الممكن أن يكون ارتفاع نسبة حمض اليوريك يسبب النقرس وأيضًا حدوث التهاب المفاصل إلى جانب أنواع أخرى من الالتهابات والتي تتمثل في:

التهاب المفاصل التفاعلي.

التهاب الفقار المقسط.

التهاب المفاصل اليفعي.

التهاب المفاصل الانتاني.

التهاب المفاصل الصدفي.

التهاب مفصل الإبهام.

أسباب التهاب المفاصل

إن أعراض التهاب المفاصل متشابهة ولكن تتنوع الأسباب بناًء على نوع الالتهاب ومن خلال موقعنا المواطن نوضح أسباب التهاب الفصال العظمي هي:

يحدث الفصال العظمي بسبب تآكل غضروف المفصل الذي يعتبر وسادة لأطراف العظام وهذا يمنع احتكاكها ويعطي للمفاصل القدرة على الحركة بكل سهولة.

إمكانية التعرض لحادث يمس المفصل أو حدوث عدوى وتتسبب في تآكل الغضروف.

حدوث ضرر يتسبب في طحن العظام وهذا يؤدي إلى قلة الحركة وآلام في المفاصل.

إن تأثير الفصال العظمي يحدث على المفصل بأكمله ويتسبب في حدوث تغييرات في العظام ومن أهمها: تدهور الأنسجة المتواجدة بين العظام والعضلات والمفاصل ويتسبب في حدوث التهابات في بطانة المفصل ويسبب التهاب المفاصل الروماتويدي يتمثل في:

مهاجمة الجهاز المناعي لبطانة المفصل ويتسبب ذلك في تورمها وحدوث التهابات بها.

تفتت الغشاء المحيط بالمفصل والذي يحمي العظام من الاحتكاك بسبب مرض جهاز المناعة.

يمكن أن يؤدي هذا النوع من الالتهابات إلى التعرض لتلف في الغضروف وأيضًا نهايات العظام التي توجد عند المفصل.

العوامل المساعدة للإصابة بالتهاب المفاصل

التاريخ المرضي للعائلة : حيث تكون بعض التهابات المفاصل موجودة بكثرة في العائلة ويمكن أن يتطور هذا المرض إذا كان يعاني من هذه الاضطرابات الوالدين أو الإخوة ومن الممكن أن تكون جينات الشخص هي السبب في تأثره السريع بالعوامل التي تتسبب في التهاب المفاصل.

: حيث تكون بعض التهابات المفاصل موجودة بكثرة في العائلة ويمكن أن يتطور هذا المرض إذا كان يعاني من هذه الاضطرابات الوالدين أو الإخوة ومن الممكن أن تكون جينات الشخص هي السبب في تأثره السريع بالعوامل التي تتسبب في التهاب المفاصل. التقدم في العمر : إن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل العظمي الروماتويدي والنقرس.

: إن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل العظمي الروماتويدي والنقرس. تعتبر السيدات هي الأكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ولكن يعتبر الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض النقرس.

حدوث إصابة ماضية للمفاصل وبصورة خاصة الرياضيين يتسبب في تطور التهاب المفصل في المستقبل.

زيادة الوزن: حيث يتسبب في حدوث ضغط على المفصل وبصورة خاصة في الركبة والفخذ والعمود الفقري حيث تكون الأشخاص المصابة بالسمنة هي الأكثر عرضة للإصابة بالالتهابات في هذه المفاصل.

مضاعفات الإصابة بالتهاب المفاصل

عدم المقدرة على القيام بالمهام والأنشطة اليومية وبصورة خاصة إذا كانت تؤثر على اليدين.

قلة الحركة حيث التهابات المفاصل تتسبب في عدم القدرة على حمل الوزن للتمشية أو الجلوس.

التعرض إلى تشوه والتواء في بعض المفاصل.

الطرق الطبية لعلاج التهاب المفاصل

إن العلاج يتركز على الحد من أعراض التهاب المفاصل وزيادة قدرة المفصل حتى يستطيع أداء مهمته والمريض يلجأ إلى تجربة بعض العلاجات أو خلط أكثر من نوع للعلاج حتى يتمكن من تحديد الطريقة المثالية لعلاج المريض وتتنوع الأدوية المعالجة بناًء على نوع الالتهاب ومن أهمها:

المسكنات: وهي أدوية تساعد على الحد من الألم بدون تأثير على الالتهاب أو علاجه.

أدوية مضادة للمنبهات.

أدوية مضادة للالتهابات لا ستيرويدية.

أدوية مضادة للروماتيزم.

أدوية بيولوجية الهدف منها إيقاف عمل الجهاز المناعي على المفاصل.

كورتيكو ستيرويد ات.

يمكن الاتجاه إلى العلاج الطبيعي الذي ينجح في علاج بعض أنواع التهابات المفاصل من خلال عمل تمارين رياضية تساعد على تقوية حول المفصل وهذا يعمل على زيادة الحركة ويمكن تثبيت المفصل بجبيرة في بعض حالات التهاب المفاصل.

يمكن اللجوء إلى الجراحة عند فشل باقي الطرق في علاج أو الحد من أعراض التهاب المفاصل ويتم ذلك من خلال:

جراحة استئصال الغشاء الزليلي.

جراحة تبديل أو دمج مفصل.

الطرق البديلة في علاج التهاب المفاصل

العلاج البديل يعمل على الحد من أعراض التهاب المفصل بالرغم من وجود دليل علمي على بعض الأدوية ولكن من المؤكد أن أفضل الطرق المعالجة هي:

الوخز في المفصل المصاب.

استخدام تنبيه الأعصاب بالكهرباء.

غلوكوزامين.

عنب الثعلب: من خلال تناول عشر حبات من عنب الثعلب الطازجة ثلاثة مرات على مدار اليوم.

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