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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بقيمة 204 ملايين دولار
مع برنامج الغذاء ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بقيمة 204 ملايين دولار

2020/09/17
الساعة 2:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بقيمة 204 ملايين دولار
المواطن - الرياض

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات لصالح اليمن بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار.

ووقع المركز الاتفاقيات الثلاث مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

مركز الملك سلمان للإغاثة


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