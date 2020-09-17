مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 3 اتفاقيات لصالح اليمن بقيمة 204 ملايين دولار

المواطن - الرياض
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3 اتفاقيات لصالح اليمن بمبالغ إجمالية بلغت 204 ملايين دولار.
ووقع المركز الاتفاقيات الثلاث مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
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