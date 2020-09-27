مزايا تطبيق اعتمرنا وطريقة التحميل

المواطن - الرياض

أتاح متجر آبل اعتبارًا من اليوم الأحد تحميل تطبيق اعتمرنا الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442هـ كمرحلة أولى.

ما هو تطبيق اعتمرنا ؟

هو تطبيق يعمل على الهواتف الذكية تملكه وزارة الحج والعمرة في المملكة يبلغ حجمه 45.8 ميجا بايت وهو متاح حاليا لمستخدمي هواتف آبل وسيتم إتاحته قريبًا لمستخدمي هواتف أندرويد.

‫يتطلب التطبيق نظام تشغيل iOS 12.0 أو أحدث وهو ‫‏متوافق مع iPhone,‏ iPad و ‫iPod touch.‏ المشاركة العائلية يدعم التطبيق المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا. الهدف من اعتمرنا من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة ضيوف الرحمن أطلقت هذا التطبيق لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا’ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح. طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا وتتمثل آلية التسجيل فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين. مزايا تطبيق اعتمرنا استخراج تصريح العمرة والزيارة. إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد. اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

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