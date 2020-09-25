مساحة الأردن وعدد سكانها

البعض يبحث عن مساحة الأردن وعدد سكانها حيث تبلغ مساحة الأردن الإجمالية 89.342 كيلومتر مربع ومساحة اليابسة منها 88.802 كيلومتر مربع ومساحة المسطحات المائية 540 كيلومتر مربع.

نبذة عن مساحة الأردن وعدد سكانها

إن مساحة الأردن وعدد سكانها تحتل المرتبة 113 بين دول العالم والأراضي الصحراوية تأخذ نسبة 75% من مساحة الأردن الإجمالية والأردن تقع وسط 5 دول من كافة الجهات والحدود البرية.

يحدها من الجنوب المملكة العربية السعودية ويحدها من الشمال الجمهورية العربية السورية ويحدها من الشرق الجمهورية العراقية والسعودية ويحدها من الغرب الأراضي الفلسطينية وتشترك مع جمهورية مصر العربية بحدود مائية من خلال خليج العقبة.

تعتبر الطبيعة الجغرافية لمعظم أراضي الأردن صحراء أما المناطق الخصبة تقع في الشمال الغربي من البلاد ويسمى الهلال الخصيب وفي المرتفعات أيضًا حيث تشكل الحافة الشرقية لوادي الأردن والأراضي الطبيعية في الأردن تنقسم إلى ثلاثة أقسام أساسية وهي: غور الأردن المرتفعات المتواجدة في الشرق لوادي الأردن هضبة الصحراء العربية السورية.

عدد سكان الأردن

يصل عدد سكان الأردن بناًء على إحصاءات نصف سنة 2020 حوالي 10.200.970 نسمة وتحتل المرتبة 88 من حيث عدد السكان بين دول العالم والأردن التي يتواجد فيها نمو سكاني سريع بالنسبة لباقي دول العالم.

بالنسبة للتقسيمة العرقية في الأردن يشكل السكان من الأصول العربية نسبة 98% من عدد السكان والنسبة الباقية من السكان تكون من الأصول والأقليات الشركسية والشيشانية والأرمنية.

تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية للأردن وتستخدم أيضًا اللغة الإنجليزية بكثرة وتعتبر الديانة الإسلامية هي الديانة الرسمية في الأردن حيث تصل نسبة المسلمين في الأردن إلى 92% من عدد السكان ويوجد بها من يعتنقون الديانة المسيحية أيضًا.

وبهذا نكون ذكرنا من خلال موقع المواطن كلا من مساحة الأردن وعدد سكانها.

تسمية الأردن بهذا الاسم

تتكون كلمة الأردن جوردان من جور ودان ويعني الرافدان الشماليان لنهر الأردن ومع مرور الزمن أصبحت أوردان وأردن والعرب أطلقوا على هذه المنطقة اسم الأردن وتعني الشدة والغلبة.

قيل أن الأردن أحد أحفاد نوح ولكن الاسم الإغريقي للأردن هو: يوردانيم وجوردن ويعني المنحدر أو السحيق.

عندما قام الملك عبدالله بن الحسين بتأسيس الإمارة الأردنية أطلق على البلاد اسم إمارة الشرق العربي ثم استقلت الإمارة على اسم إمارة شرق الأردن وبعدها أصبحت معروفة بالمملكة الأردنية الهاشمية حيث أن نظام الحكم فيها ملكي والهاشمية تنسب إلى بني هاشم.

استقلال دولة الأردن

استقلت المملكة الأردنية الهاشمية في تاريخ 25-5-1946 وكانت تعتبر من الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية سنة 1945 وانضمت إلى الأمم المتحدة سنة 1955.

تضاريس دولة الأردن

أهم ما يميز المعالم الأساسية لسطح أرض المملكة الأردنية الهاشمية الامتداد الطولي من الشمال إلى الجنوب حيث تمتد منطقة الأغوار الأردنية في الجزء الغربي باتجاه شمال-جنوب وبعدها في الشرق تمتد السلسلة الجبلية باتجاه الامتداد ذاته ثم شرقها البادية الأردنية.

الأخدود الأردني

يمتد من الطرف الشمالي الغربي للأردن حتى أقصى الطرف الجنوبي الغربي وينقسم إلى ثلاثة أقسام مهمة.

غور نهر الأردن : يحده نهر الأردن من الغرب والمرتفعات من الشرق ويستغل في الزراعة المروية ومعمور سكانيًا بأكمله والسهل الفيضي لنهر الأردن يسمى الزور وتفصل بين مستوى الزور والغور حافة من الأراضي يطلق عليها الكتار أما أراضي الغور تنحصر بين الحواف الجبلية والكتار.

: يحده نهر الأردن من الغرب والمرتفعات من الشرق ويستغل في الزراعة المروية ومعمور سكانيًا بأكمله والسهل الفيضي لنهر الأردن يسمى الزور وتفصل بين مستوى الزور والغور حافة من الأراضي يطلق عليها الكتار أما أراضي الغور تنحصر بين الحواف الجبلية والكتار. البحر الميت : يعتبر من أخفض بقاع العالم وتصل إلى 420 متر بدون مستوى سطح البحر حيث يوجد الكثير من المنشآت السياحية على الطرف الشمالي الشرقي ويوجد بعض المراكز العمرانية وبصورة خاصة في شرقه وجنوبه الشرقي.

: يعتبر من أخفض بقاع العالم وتصل إلى 420 متر بدون مستوى سطح البحر حيث يوجد الكثير من المنشآت السياحية على الطرف الشمالي الشرقي ويوجد بعض المراكز العمرانية وبصورة خاصة في شرقه وجنوبه الشرقي. وادي عربة: يمتد حوالي 170 كيلومتر ويتواجد فيه بعض التجمعات السكانية.

المرتفعات

تشكل المرتفعات في الأردن فاصل طبيعي بين وادي الأردن والبادية الشرقية حيث تتكون هضبة تتخللها السلاسل والقمم والقباب الجبلية وتمتد بين نهر اليرموك في الشمال والحدود الأردنية السعودية في الجنوب.

متوسط ارتفاع هذه الهضبة الجبلية يصل إلى 1200 متر فوق مستوى البحر وتنحدر تدريجيًا عند الشرق حتى تتصل بالهضبة الصحراوية ولكن الجزء الأكبر يميل بشدة على وادي الأردن في الغرب.

المرتفعات الجبلية تحتوي على وحدات إقليمية من الشمال إلى الجنوب وهي مناطق عجلون البلقاء الكرك معان حيث متوسط ارتفاع منطقة عجلون يصل إلى 850 متر فوق سطح البحر.

الجزء الجنوبي لها يأخذهيئة القباب ويتمثل في قبة عجلون ولكن الجزء الشمالي لها عبارة عن سهول إربد.

منطقة البلقاء يصل متوسط ارتفاعها إلى 925 متر فوق سطح البحر وقبة السلط تبرز في الجزء الشمالي لها ولكن الجزء الجنوبي منها تمتد منه سهول مادبا المتموجة.

منطقة الكرك يصل متوسط ارتفاعها 1150 متر فوق مستوى سطح البحر والجزء الجنوبي لها هو الأكثر ارتفاع عن الجزء الشمالي لها وسطح الأرض ينبسط في الأجزاء المتوسطة منها حيث تتواجد هناك القرى والمدن المحيطة بالأراضي الزراعية.

منطقة معان يصل متوسط ارتفاعها 1300 متر فوق مستوى سطح البحر وتنحدر منها مرتفعات الشراة بشدة نحو وادي عربة في الغرب ومن أشهر وأبرز قمم جبال الشراة: جبل المبرك1734 متر جبل هارون 1336 متر في الجنوب الغربي من البترا جبل رم 1754 متر في منطقة معان هضبة حسمى جبل أم الدامي 1854 متر ويعتبر أعلى جبل في الأردن ويوجد بها وادي رم ويطلق عليه وادي القمر بسبب تشابه تضاريسه مع تضاريس القمر.

تعتبر المرتفعات من أبرز مناطق الأردن حيث أنها منطقة التركز السكاني الرئيسية ويتعايش فيها أغلب سكان الأردن حيث تتوافر فيها الظروف الطبيعية المتناسبة من مناخ وتربة والنشاط الاقتصادي الأساسي أيضًا.

أقصى عرض للمرتفعات يصل إلى 50 كيلومتر ويقل التركز العمراني والنشاط الاقتصادي في مناطقها الجنوبية.

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