مستجدات الحالة الصحية لـ خالد سامي

المواطن - الرياض

أعلنت عايدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، أن صحة زوجها تدهورت السبت الماضي أثناء غسيل الكلى؛ مما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

وقالت: إنها رفعت طلبًا للاستعجال بإجراءات علاجه، وتحويله إلى أحد المستشفيات المتخصصة في السعودية، بنقل وزراعة الكلى.

وأضافت: “نأمل أن تنتهي إجراءات زوجي عاجلًا”، بحسب “العربية. نت”.

وكان الفنان ناصر القصبي قد ناشد في تغريدة على حسابه في “تويتر”، اليوم، وزير الصحة توفيق الربيعة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنان خالد سامي، وذلك بعد دخوله إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية.

وقال القصبي: إن خالد سامي يرقد في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، كما أنه يصارع المرض منذ أكثر من عام تقريبًا، لافتًا إلى أن وضعه الصحي في الوقت الحالي خطير ويتدهور بسرعة، مناشدًا وزير الصحة بالتدخل العاجل لإجراء عملية زراعة للفنان.

كما كان الملحن فهد العبد الله، قد ذكر في تغريدة على حسابه في “تويتر”، أن الفنان خالد سامي قد نقل أمس الأحد إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية، مطالبًا محبي الفنان بالدعاء له بالشفاء.

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