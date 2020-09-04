مستجدات تدل على رغبة ميسي بـ مغادرة برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إصرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الرحيل عن برشلونة لا يزال موجودًا، وذلك بعد نهاية موسم 2019/2020 الكارثي للبارشا بعدم الفوز بأي بطولة.

ميسي لن يهدأ حتى يُغادر برشلونة

وأكد الصحفي الإسباني مارسيلو بيلشر على أن النجم الأرجنتيني لن يهدأ حتى يرحل عن صفوف النادي الكتالوني، مضيفًا أن رحيل البرغوث الأرجنتيني بات قريبًا.

وكان بيلشر سبق له وأن تحدث عن اقتراب البرازيلي نيمار دا سيلفا من مغادرة برشلونة والانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما تحقق بالفعل في صيف عام 2017.

وفي السياق ذاته، قال الصحفي ألفريدو مارتينيز الصحفي بإذاعة أوندا كيرو الإسبانية أن النجم الأرجنتيني يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة في ناد آخر قبل اعتزال كرة القدم.

جماهير برشلونة قلقه من صمت والد البرغوث الأرجنتيني

وكان والد النجم الأرجنتيني تحدث أمس الخميس لـ وسائل الإعلام الإسبانية وظهر مترددًا حول تحديد مصير نجله مع برشلونة، حيث قال بأنه لن يرحل ثم رفض بعد ذلك تأكيد الأمر.

وفعل والد نيمار نفس الأمر ولكن قبل ثلاث سنوات من الآن، حينما قال إن نيمار سيبقى في برشلونة ثم رفض تأكيد الأمر، لينتقل بعدها النجم البرازيلي لـ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويخشى عشاق برشلونة، قيام والد النجم الأرجنتيني بتكرار نفس ما فعله والد نيمار، وهو رحيل ميسي عن البارشا الذي يُسبب صدمة كبيرة لعشاق الفريق الكتالوني.

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