مستهتر قاد بسرعة جنونية وبلا لوحات فأطاح به مرور الطائف

المواطن - الرياض
أطاح مرور الطائف بقائد مركبة مستهتر قاد بسرعة جنونية بسيارة بدون لوحات، ووثق ذلك في مقطع فيديو نشره عبر سناب شات.
وقال المرور السعودي: تمكن مرور الطائف من ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفات مرورية “السرعة، وعدم وجود لوحات”، ونشر المقاطع عبر سناب شات.
وأضاف أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
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