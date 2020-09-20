مصر تجدد تضامنها ووقوفها مع المملكة ضد الإرهاب الحوثي

المواطن - واس

أدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

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