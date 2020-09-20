مصر تجدد تضامنها ووقوفها مع المملكة ضد الإرهاب الحوثي

المواطن - واس
أدانت مصر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.
وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.
ذات صلة :
رد الجابر والدعيع على قرار الاتحاد الآسيوي الأخير تجاه الهلال فيديو.. متحدث الصحة: الحالات النشطة انخفضت 75 % ونحذر من التهاون جدة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ62 حالة وإجمالي الحالات الحرجة بالمملكة 1138 مستهتر قاد بسرعة جنونية وبلا لوحات فأطاح به مرور الطائف
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments