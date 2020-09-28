مصر تعلن مقتل عنصريين إرهابيين قبل تنفيذ عمليات عدائية

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الداخلية في مصر مقتل عنصريين إرهابيين بعد مداهمة شقة في محافظة القليوبية شمال القاهرة قبل تنفيذ عملية إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: في إطار جهود ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باختباء اثنين من تلك العناصر شديدة الخطورة بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القلج بالقليوبية، واتخاذها وكرًا للإعداد والتخطيط لارتكاب عمليات عدائية خلال الفترة المقبلة.

وتابع البيان: وأكدت المعلومات أن المذكورين ضمن عناصر الخلية التكفيرية التي تم توجيه ضربة استباقية لها خلال شهر إبريل الماضي قبل تنفيذها عمليات إرهابية بالتزامن مع الأعياد القبطية آنذاك، وأسفر التعامل معها عن مصرع سبعة عناصر إرهابية واستشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني.

وأضافت الداخلية المصرية أن تم على الفور مداهمة تلك الشقة، وأسفر التعامل عن مقتل العنصرين الإرهابيين وعُثر بحوزتهما على بندقية آلية، وطبنجة ماركة حلوان، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

شارك الخبر