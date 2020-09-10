مصير الأهلي بعد انسحاب الوحدة الإماراتي من دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي الوحدة الإماراتي اليوم الخميس، الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بسبب إصابة مجموعة من أفراده بـ فيروس كورونا المُستجد.

الأهلي والوحدة في مجموعة واحدة بـ دوري أبطال آسيا

وسيؤثر هذا الانسحاب على نتائج النادي الأهلي، حيث يقع مع الوحدة في المجموعة الأولى بجانب تواجد استقلال طهران الإيراني ونادي الشرطة العراقي.

وإذا وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الوحدة بالانسحاب، فهذا يعني أن نتائج كل الفرق التي قابلت الفريق الإماراتي ستُلغى، بما فيها نتيجة الأهلي مع الوحدة.

موقف الأهلي بعد انسحاب الوحدة

وكان الأهلي لعب مع الوحدة في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الآسيوية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، وهذا يعني أن الراقي ستُخصم منه نقطة ليُصبح رصيده 3 نقاط بدلًا من 4 وهو رصيد النقاط الذي يمتلكه بالفترة الحالية.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا سوف تعود يوم الاثنين المقبل الموافق الـ14 من سبتمبر، حيث سيواجه الأهلي، فريق الشرطة العراقي، بينما سيواجه الوحدة نادي استقلال طهران الإيراني، لكن المباراة ستُلغى بالطبع بعد انسحاب فريق الوحدة.

وعبّر النادي الإماراتي في بيان عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس أنه انتظر الإنصاف من اللجان المختصة (في الاتحاد الآسيوي) ومراعاة الأسباب الخارجة عن الإرادة والتي حالت خلال اللحظات الأخيرة من الإعداد من السفر لخوض منافسات دوري أبطال آسيا”.

من جانبه، أصدر مجلس أبو ظبي الرياضي المشرف على النشاطات الرياضية في العاصمة الإماراتية التي ينتمي الوحدة إليها بياناً أكد فيه عدم قدرة الفريق على استكمال منافسات البطولة بسبب وضع جميع أفراده في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وقال: “بعد الاشتباه بإصابة بفيروس كوفيد-19 ضمن طاقم نادي الوحدة، تم وضع جميع المخالطين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً مع إجراء الفحوصات اللازمة وفق البروتوكول المعتمد”.

وتابع” وبناءً على ذلك لن يتمكن الفريق والكادر المرافق له من السفر والمشاركة في دوري أبطال آسيا لاستكمال فترة الحجر المتداخلة مع توقيت مباريات البطولة”.

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