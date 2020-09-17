مصير مباراة الهلال وباختاكور بعد الإعلان عن إصابة 7 لاعبين بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

أصبح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال يواجه أزمة كبيرة، وذلك بعد الإعلان عن إصابة المدافع ياسر الشهراني بفيروس كورونا قبل مباراة الهلال وباختاكور الأوزبكي، التي تُقام اليوم الخميس بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وأُثير في الفترة الحالية سؤال حول قانونية إقامة مباراة الزعيم ضد باختاكور بعد ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا في صفوف الهلال إلى ثماني حالات، بينهم 7 لاعبين وسعود كريري مدير الكرة.

مباراة الهلال وباختاكور بحارس واحد فقط في القائمة الزرقاء:

وللتعليق على هذا الأمر قال الإعلامي والناقد الرياضي عبدالله الحنيان عبر حسابه في “تويتر”: “وفقًا للائحة الاتحاد الآسيوي مباراة الهلال وباختاكور ستُقام في موعدها، في ظل وجود 13 لاعبًا بقائمة الفريق من بينهم حارس مرمى أساسي”.

وبعد هذه التغريدة، فإن الهلال سيواجه الفريق الأوزبكي بحارس واحد فقط وهو عبدالله المعيوف.

الهلال أعلن إصابة 6 من نجومه بـ كورونا يومي السبت والأحد الماضيين:

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي.

كما أعلن الزعيم، قبل مباراة الهلال وباختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات التي أُقيمت الاثنين الماضي، عن إصابة نواف العابد بـ فيروس كورونا وكان ذلك يوم الأحد الماضي.

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