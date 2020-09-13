مطالبات بالقبض على المتحرش بالفتيات

المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب داخل سيارة يتحرش بثلاث فتيات يمشين في أحد الشوارع بإحدى المناطق.

وظهر خلال المقطع ثلاث فتيات في أحد الشوارع وشاب توقف بسيارته وتحرش بهن ببعض العبارات.

وتفاعل المئات من المغردين عبر وسم “المتحرش القذر”، حيث طالبوا بالقبض على هذا الشاب واتخاذ الإجراء المناسب بحقه وفقا للنظام.

وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات مؤكدين أنها حالات فردية لا تمثل المجتمع، كما طالبوا بالضرب بيد من حديد على مثل هذه الممارسات.

عقوبة التحرش

يذكر أن النيابة العامة حددت في وقت سابق، عقوبة التحرش، حيث تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة، في بيان عبر صفحتها على “تويتر” أن “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.

وأكدت النيابة أن “عقوبتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل مائة ألف ريال وتشدد حال تكرارها”.

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