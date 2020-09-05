مطالبة بتدخل اتحاد القدم بعد لقطة الحلافي المثيرة

المواطن - محمد سمعه

تسبب عبدالرحمن الحلافي، المشرف على الكرة بنادي النصر، في إثارة الجدل، وذلك بعد أن شوهد وهو يتحدث مع الحكم الكرواتي إيفان بيبك حكم مباراة الاتحاد والنصر التي أُقيمت أمس الجمعة في الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت القناة الرياضية السعودية عرضت لقطة لمشرف الكرة بنادي النصر وهو يتحدث مع الحكم بين الشوطين، في لقطة أثارت الجدل.

تعليق جستنيه بعد لقطة الحلافي:

وعلّق الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه على اللقطة قائلًا: “لا تعليق، اترك التعليق لمن يهمهم الأمر بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجنة الحكام”.

رد ناري من الهريفي:

وكان فهد الهريفي نجم النصر السابق رد على جستنيه قائلًا له: “من غلاك أقول الله يسامحك يا عدنان.!؟ من أجل ثلاثة أو أربعة أشخاص تغير مبادئك وحياديتك وصدقك اعذرني أخوي الكبير ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة هذه المرحلة اسميها مرحلة العناد وراح تذهب بك لأشياء لن تفيدك عود للماضي يمكن تصادف عدنان الصادق النقي الواقعي المحايد”.

وفسر البعض اللقطة، بأن الحلافي ربما يحاول التأثير على حكم مباراة الاتحاد، وذلك قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وسبق للمشرف على الكرة بالنصر، أن أثار الجدل بعد أن نزل لأرضية ملعب الملك فهد الدولي لتهنئة لاعبي الهلال بالفوز على العالمي برباعية لهدف يوم 5 أغسطس الماضي، خارقًا قانون عدم ارتداء الزي الرياضي الموحد.

ويحتل نادي النصر حاليًّا، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة وبفارق 8 نقاط عن نادي الهلال المتصدر.

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