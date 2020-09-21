معالي المواطن يستعرض حصاد المشهد الاقتصادي والسياسي وتمكين المرأة

المواطن - الرياض

يطلّ المذيع علي العلياني في حلقة استثنائية من برنامج “معالي المواطن” على MBC1، ليقدّم حصاد المشهد في اليوم الوطني السعودي الـ90.

4 محاور في معالي المواطن

وتتضمّن الحلقة أربعة ملفات رئيسية تتنوع بين الاقتصاد والسياسة وتمكين المرأة والتنمية في المملكة، وتتولّى رصد أهم المتغيّرات خلال عام كامل مستضيفةً مجموعة من الضيوف.

وفي هذا السياق، يناقش العلياني الملف الاقتصادي مع الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة الذي يرصد أبرز الأحداث والتحديات الاقتصادية.

مسيرة تمكين المرأة

فيما يستضيف في فقرة الملف السياسي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور مطلق المطيري والسفير عبدالله المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة.

وفي ملف تمكين المرأة، يستقبل العلياني أستاذة العلاقات الدولية والدبلوماسية الدكتورة وفاء الرشيد لتتحدث عن القفزات النوعية التي استطاعت المرأة تحقيقها خلال الأشهر الماضية، مسلّطةً الضوء على أبرز القوانين التي أُقرّت لتعزيز موقع المرأة في المجتمع، أما فقرة التنمية فتتضمّن رصدًا لأبرز المواضيع التنموية والتحديات خلال عام كامل.

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