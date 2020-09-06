معرفة أى تاريخ هجري كم يوافق ميلادي والعكس

تاريخ هجري كم يوافق ميلادي

في كثير من الدول تقوم بالتعامل مع التواريخ والأيام بالتقويم الهجري، لذلك البعض يريد طرق في تحويل أي تاريخ هجري كم يوافق ميلادي، لأن ليس الجميع يتعاملون بالتقويم الهجري العربي.

التقويم

قبل التحدث عن طرق تحويل الأيام والتواريخ الهجرية إلى التواريخ الميلادية التي توجد في العام والشهور لابد أن نتحدث عن التقويم، أنه هو الأساس في هذه العملية الحسابية أو المعادلة كما يراها البعض من الناس.

وبالتالي فإن هذا التقويم عبارة عن تقسيم أيام الوقت بالكامل إلى أيام وشهور وسنين ويتم ترتيبها وفق تطبيق محدد، أي تقسيم التقويم نفسه في العموم إلى سنوات متتالية وبالترتيب الصحيح لها وحتى السنوات القادمة التي لا نعلم عنها شيء ولكنها تم حسابها في التقويم.

بعد تقسيم السنوات بالترتيب يتم تقسيم كل سنة غلى شهور وهما الاثني عشر شهرًا سواء كان الشهور الميلادية أو الشهور الهجرية على حسب تعاملات كل مؤسسة أو كل بلدة، فإن هناك بلاد عربية لا تعرف سوى التاريخ الهجري بالشهور العربية ومن أشهرها المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك يتم تقسيم الشهور إلى أسابيع والأسابيع إلى أيام وهما السبع أيام المتعارف عليها، هذا تقسيم التقويم التي يتم من خلاله معرفة اليوم كز يوافق كم من التاريخ التي تريد معرفته بل هو من أهم الأشياء التي نعمل بها في تحديد المواسم والمناسبات والاحتفالات وغيرها فجميع الأشياء تقريبا تحدد من قبل التاريخ.

التقويم الهجري

التقويم الهجري أو يعرف بالتقويم العربي، والتي يتم تحديد من خلاله جميع المناسبات والأيام التي نمر بها والتي سوف نمر عليها أيضًا من خلال الشهر العربية وليس الميلادية ويعرف أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي حيث يعتمد على دورة القمر في تحديد مواعيد بداية ونهاية الأشهر.

تم إنشاء هذا التقويم على يد الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل أول سنة في هذا التقويم هي السنة التي تمت فيها هجرة الرسول، من مكة إلى المدينة، وهذا الأمر الذي جعل الناس يطلقون عليه التقويم الهجري، ولكن بعد انتشاره في هذه الفترة قل مرة أخرى مع انشر العادات الغربية والتقويم الميلادي.

ولكن يمكننا أن نقول أن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة حتى الآن التي تعتمد اعتمادًا فعليًا على التقويم الهجري أو الإسلامي في تحديد جميع المناسبات وقول التواريخ والمواعيد اليومية بشكل عادي.

التقويم الميلادي

أما التقويم الميلادي فهو الأكثر انتشارًا أو الوحيد بالفعل التي يستخدم حتى الآن في تحديد المناسبات وللمواعيد الخاصة بأي شيء على وجه الأرض يتعلق بالتواريخ والمواعيد والتقويم، تم إنشاء هذا التقويم في الحقبة المسيحية وسمي الميلادي نسبة إلى ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

ويعتمد هذا التقويم بخلاف التقويم الهجري على دورة القمر فإن التقويم الميلادي يعتمد في الأساس على دورة الشمس الكاملة في تحديد الشهور وبدايتها ونهايتها وبداية ونهاية العام بأكمله أيضًا، من الجدير بالذكر أن هذا التقويم تم إنشاؤه على يد الراهب دنيسيوس الصغير كما ذكر لنا موقع المواطن.

يبلغ التقويم الميلادي 365 يوم كاملة أي 12 شهر وهذا ما يتفق أيضًا مع التقويم الهجري، فلا فرق بينهم سوى بطريقة تحديد المواعيد والتواريخ أي الاعتماد على القمر أو الشمس ولكن في النهاية هما نفس الأيام ونفس عدة الأشهر.

طرق تحويل تاريخ هجري كم يوافق ميلادي

بعيدًا عن أن هناك في هذه الأيام التي نشهدها من تطور وتكنولوجيا ومواقع كثرة جدًا على الإنترنت تقوم بتوفير ميزة إدخال التاريخ وتحويله من ميلادي إلى هجري والعكس صحيح، إلا أن هناك طرق بدائية يتم السير عليها أيضًا بشكل يدوي للتعرف على التواريخ وما يقابلها.

وهناك العديد من الطرق والمعادلات التي يتم السير عليها للتعرف على التواريخ الميلادية، إذا فالتحويل من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي عليك اتباع هذه المعادلة: السنة الميلادية = [(32 × سنة هجرية) ÷ 33] + 622، أو M = H + 622 – (H / 33).

أما في حالة العكس وللتحويل من التاريخ الميلادي إلى التاريخ الهجري فيتم اتباع هذه الطريقة الحسابية: للتحويل من الميلادي إلى التاريخ الهجري، استخدم هذه الصيغة:

H = M – 622 + (M – 622/33).

الأشهر الميلادية وما يقابلها من الهجرية

كما قلنا أن التقويم الهجري 12 شهر والميلادي كذلك، وبالتالي فإن كل شهر هجري يقابله شهر ميلادي يمكن هذا أن يساعد في معرفة تاريخ هجري كم يوافق ميلادي وهما بالترتيب:

محرم ويقابله كانون الثاني/ يناير.

صفر ويقابله شهر شباط/ فبراير.

ربيع الأول ويقابله آذار/ مارس.

ربيع الآخر أو ربيع الثاني ويقابله نيسان/ أبريل.

جمادى الأولى ويقابلها شهر أيار/ مايو.

جمادى الآخر ويقابلها حزيران/ يونيو.

رجب ويقابله شهر تموز/ يوليو.

شعبان ويقابله شهر آب/ أغسطس.

رمضان ويقابله شهر أيلول/ سبتمبر.

شوال ويقابله شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

ذو القعدة ويقابله شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

ذو الحجة ويقابله شهر كانون الأول/ ديسمبر.

معاني أسماء الشهور الهجرية

وهذا لأن التقويم لا يتم استخدامه كثيرًا وغير منتشر مثل الميلادي فإن هناك الكثير من الناس لا تعلم معاني هذه الشهور، بل لكل اسم معنى مرتبط الدين أو الإسلام وهما:

محرم : لأن العرب كانوا يحرمون فيه القتال.

: لأن العرب كانوا يحرمون فيه القتال. صفر : لأنَ بيوت المسلمين كانت تخلو من الناس في هذا الشهر، للخروج للقتال.

: لأنَ بيوت المسلمين كانت تخلو من الناس في هذا الشهر، للخروج للقتال. الربيعان : لأنهما يأتون بين فصل الربيع وظهور العشب.

: لأنهما يأتون بين فصل الربيع وظهور العشب. جمادى الأولى والآخر : لأنهما تقعان في الفصل الذي تتجمد فيه الماء وهو فصل الشتاء.

: لأنهما تقعان في الفصل الذي تتجمد فيه الماء وهو فصل الشتاء. رجب : العربَ كانوا يتنحون فيه عن القتالِ، ولا يحملون السلاح.

: العربَ كانوا يتنحون فيه عن القتالِ، ولا يحملون السلاح. شعبان : وهو الشهر الذي كان فيه العرب يخرجون لطلب الماء والبحث عنها.

: وهو الشهر الذي كان فيه العرب يخرجون لطلب الماء والبحث عنها. رمضان : ويشتق اسم هذا الشهر من الرّمضاء وتعني شدّة الحر.

: ويشتق اسم هذا الشهر من الرّمضاء وتعني شدّة الحر. شوال : لأن نقص ألبان الإبل زاد في هذا الشهر وزاد فيه وجفافها.

: لأن نقص ألبان الإبل زاد في هذا الشهر وزاد فيه وجفافها. ذو القعدة : وقد سُمّي بهذا الاسم، لأنَ العربَ كانوا يقعدون فيه عن القتال والأسفار وذلك لأنّه من

: وقد سُمّي بهذا الاسم، لأنَ العربَ كانوا يقعدون فيه عن القتال والأسفار وذلك لأنّه من ذو الحجة: وهو الشهر التي تتم فيه مراسم الحج إلى الكعبة.

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