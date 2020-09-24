معرفة نوع الجنين في المنزل

تبحث المرأة الحامل بشكل كبير على طرق معرفة نوع الجنين في المنزل حيث هناك العديد من الطرق التي تستخدم في هذا لتحديد نوع الجنين حيث هناك بعض الأشخاص لا تستطيع الصبر حتى الولادة.

معرفة نوع الجنين

من أكثر الأشياء التي تشغل بال المرأة أول ما تسمع خبر حدوث الحمل هو معرفة نوع الجنين، فمن من السيدات الحوامل التي لا تنتظر معرفة نوع الجنين بفارغ الصبر، ويعتبر من أكثر الأشياء التي تريد معرفتها المرأة بجانب الزوج أيضًا.

حيث هناك العديد من الوسائل التي تستخدم في معرفة نوع الجنين في المنزل أو من خلال بعض الطرق الحديثة التي تتم من قبل الطبيب حيث هناك وسائل تكنولوجية حديثة يتم من خلالها معرفة نوع الجنين ولكن بشروط وفي أوقات وتوقيت معين لدى المرأة.

هناك مجموعة من الأعراض والعلامات التي تظهر على المرأة والتي يعتقد البعض أن هذه العلامات لها علاقة بنوع الجنين، حيث يقال أن هناك علامات تظهر على المرأة في حال كون نوع الجنين ذكرًا، وعلامات أخرى تظهر في حالة أن المرأة تكون حامل في جنين أنثى.

المسؤول عن تحديد نوع الجنين

قبل معرفة الطرق المختلفة في معرفة نوع الجنين في المنزل أو سواء كانت طرق حديثة يتم اتباعها من قبل الطبيب المعالج أو المراكز العلاجية، فإن هناك أمر لابد م التحدث فيه وهو الشخص المسؤول عن تحديد نوع الجنين فيقال البعض أن الأم هي التي تكون مسؤولة والبعض الآخر يتحدث عن كون الأب هو المسؤول الوحيد.

ولكن موقع المواطن يفصل هذا النقاش ويقول أنهأثبتت بعض الدراسات العلمية الحديثة أن الشخص المسؤول عن تحديد نوع الجنين هو الرجل وليس المرأة وهذا يحدث لأن الحيوان المنوي التابع للرجل هو المسؤول عن نوع الجنين، وليس كما يقول البعض أن البويضة التابعة للمرأة هي المسؤولة.

وهذا لأن الحيوان المنوي يحمل الكروموسومات (xy) أي انه يحمل الجنسين الذكر والأنثى، أما البويضة التابعة للمرأة تحمل الكروموسومات (xx) أي نوع الأنثى فقط.

معرفة نوع الجنين باستخدام بيكربونات الصوديوم

تعتبر هذه الطرق من أكثر الطرق التي تستخدم منذ الأزمنة القديمة وحتى الآن وتعتبر من أكثر طرق معرفة نوع الجنين في المنزل شيوعًا والتي تتم بطريقة سهلة وسريعة بدون أي مجهود أو تكلفة على المرأة، حيث يتم استخدام بودرة بيكربونات الصوديوم مع عينة من بول المرأة الحامل.

تقوم المرأة بإحضار وعاء صغير وتضع فيه عينة من البول، من الضروري أن تكون عينة البول في الصباح على الريق قبل تناول أي مشروبات أو سوائل لأن المياه بشكل عام تخفف من نسبة تركيز البول في الجسم، وبالتالي النتيجة لم تكن موثوقة بشكل كبير.

تضع المرأة عينة البول في الوعاء وعليها كمية من بيكربونات الصوديوم وتنتظر وتقوم بملاحظة النتيجة، إذا لاحظت المرأة حدوث فوران في عينة البول الموجودة في الوعاء فإن هذا يشير إلى أن نوع الجنين ذكرًا أما إذا لم يحدث أي فوران فقد يكون نوع الجنين أنثى.

الملح لمعرفة نوع الجنين

يعتبر الملح أيضًا من الوسائل الطبيعية التي تستخدم في تحديد نوع الجنين، وها لأنه يحتوي على مواد كيميائية تتفاعل وتعطي نتائج في جميع التجارب العلمية، وبالتالي فإن طريقة الملح من طرق معرفة نوع الجنين في المنزل والتي تتم أيضًا بكل سهولة ويسر دون أي تكاليف مادية.

بل وتغني هذه الطريقة في بعض الأحيان عن الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب وعمل السونار وبعض الاختبارات الأخرى، ويتم استخدام هذه الطريقة في خلال الأسبوع الثامن من الحمل، ففي هذه الفترة تعطي نتائج دقيقة جدًا عن نوع الجنين، وقبل هذا قد تكن النتيجة مشوهة وغير موثوق فيها.

وتتم من خلال وضع كمية من الملح في كوب ووضع عليها عينة من بول المرأة الحامل بالتدريج، ونترك الخليط معًا لمدة 5 دقائق وبعد ذلك نبدأ في ملاحظة النتيجة، إذا تحول الخليط الموجود في الكوب وأصبح غير صافي وعكر فإن هذا دليل على أن الجنين ذكرًا.

أما إذا كان هناك ترسبات موجودة في آخر الكوب فإن هذا دليل على أن نوع الجنين أنثى.

طرق أخرى في معرفة نوع الجنين في المنزل

يتم التعرف من خلال اتباع الجدول الصيني التي يتم من خلال مجموعة من الحسابات والأرقام الخاصة بالحمل.

من خلال بعض العلامات والأعراض التي تظهر على المرأة.

من خلال ملاحظة شكل المرأة.

في بعض الأحيان قد تكون الأطعمة التي تتوحم عليها المرأة في فترة الحمل دليل على معرفة نوع الجنين.

يعتقد البعض أن علم الطاقة قد يكون وسيلة ناجحة على معرفة نوع الجنين من خلال الحبل والخاتم.

الطرق الحديثة في معرفة نوع الجنين

بجانب الطرق التقليدية والأعراض التي تظهر على المرأة فإن هناك وسائل لا نقاش في نتائجها، حيث تعتمد على الوسائل الحديثة الطبية، ومنها نذكر:

يتم معرفة نوع الجنين من خلال إجراء أشعة السونار.

أو من خلال إجراء بعض الاختبارات التحليلية من خلال أخذ عينة من دم المرأة.

يتم التعرف على نوع الجنين من خلال أخذ عينة من السائل الأمينوسي الذي يحيط بالجنين في رحم الأم وتحليله.

من ضمن الطرق أيضًا يتم أخذ عينة من المشيمة التي يتغذى عليها الجنين داخل رحم الأم ولكن هذه الوسيلة تعرض الجنين والأم للخطر.

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