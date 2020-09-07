معلم الطلاب على المنصة بجازان لـ”المواطن”: هم أبنائي وهذه أمانة

المواطن - علي شيبان - جازان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمعلم بمنطقة جازان وهو يعلم الطلاب على كيفية الدخول للمنصة في موقف بطولي في سبيل التعليم، وهي بادرة لقيت إعجاب الجميع وأشاد بها المواطنون.

وتحدث المعلم محمد حمد دغريري لـ”المواطن“، قائلاً: أنا أحد سكان قرية مختارة التابعة لمحافظة صامطة، وأقوم بالتدريس في مدرسة جبل المعادي الابتدائية بمحافظة هروب التابعة لتعليم صبيا، ولي أكثر من 18 سنة في التعليم وأدرس صف أول ابتدائي وتخصصي دين، والحمد لله ربي وفقني بأن أقوم بتعليم بعض الطلاب الدخول إلى منصة مدرستي.

– عدد الطلاب :

وأضاف الدغريري قائلاً: لقد استفاد من هذه المبادرة جميع الطلاب والبالغ عددهم 14 طالباً، حيث تعتبر المدرسة ضمن المدارس التي تقع في مناطق جبلية وعرة عن طريق صخري ونعاني من صعوبة الوصول إليها إلا بالسيارات ذات الدفع الرباعي، والوصول إلى المدرسة يستغرق ساعة وأكثر من عدة طرق.

– مساعدة الطلاب :

وبين الدغريري قائلاً: من واجبنا تجاه أولادنا وطلابنا أن نعلمهم كيفية الدخول إلى المنصة وحضور الدروس عن بعد والذهاب إلى مساكنهم البعيدة والنائية، مع أن النت ضعيف في أغلب هذه المناطق، والحمد لله وفقنا في تعليم الطلاب وما زلنا نحاول تعليمهم على كيفية الدخول إلى الفصول الافتراضية.

– شراء أجهزة :

وأوضح الدغريري قائلاً: إن المدرسة قامت في وقت سابق بعدة مبادرات تحت إشراف قائدها ومنسوبيها منها زيارة الطلاب في منازلهم وأيضاً تم شراء بعض الأجهزة المحمولة للطلاب غير القادرين، وأيضاً شحن إنترنت وتوزيع بعض الشرائح لهم من أجل الاستفادة منها.

– التدريب والتفاعل :

ويكمل الدغريري قائلاً: لاحظنا صعوبة دخول الطلاب إلى المنصة مع بداية الدوام الرسمي ولكن بعد تدريبهم وجدنا بفضل الله تفاعلاً من جميع الطلاب وأهاليهم ونحن نقوم بواجبنا نحو أبنائنا ومن منبع الحرص والأمانة ولا نبتغي إلا رضى الله قبل كل شيء.

– تكريم وزير التعليم :

واختتم الدغريري قائلاً: بالنسبة لتكريم وزير التعليم فهو وسام على صدري وشرف لي، ولم أكن أتوقع أن يتم نشر وتداول هذا الصور، علماً بأني أعمل مع طلابي منذ أكثر من 13 عاماً وأعتبرهم أبنائي.







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