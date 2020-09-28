معلومات عن تاريخ المواجهات السعودية آسيويًّا قبل لقاء النصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

سيكون لقاء النصر والأهلي في دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا 2020، هو اللقاء رقم 13 الذي يجمع بين الأندية السعودية في البطولة الآسيوية، حيث سبق أن أقيم 12 مباراة بين الفرق السعودية قبل لقاء العالمي والراقي بعد غد الأربعاء.

12 مواجهة بين الأندية السعودية آسيويًّا:

وكانت المواجهة الأولى بين فريقي الاتحاد والهلال في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا عام 2001، ووقتها فاز الاتحاد بثنائية دون رد.

أما المواجهة الثانية فكانت بين الاتحاد والشباب في دوري أبطال آسيا عام 2009 في دور ثمن النهائي، وفاز الاتحاد على الشباب بنتيجة هدفين لهدف.

وكانت المواجهة الثالثة بين فريقي الاتحاد والهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عام 2011، وفاز الاتحاد على الهلال بثلاثية لهدف.

أما المواجهة الرابعة فكانت بين الاتحاد والأهلي بـ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2012، ووقتها فاز العميد على الراقي بهدف دون رد.

بينما كانت المواجهة الخامسة بين الاتحاد والراقي في إياب دور الأربعة في نسخة عام 2012 وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وأُقيمت المواجهة السادسة بين فريقي الاتحاد والشباب في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014، وفاز العميد على الليث بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب.

أما المباراة السابعة فكانت بين الشباب والاتحاد في إياب ثمن نهائي نسخة 2014 وكرر الاتحاد فوزه بثلاثية مقابل هدف.

وكانت المباراة الثامنة بين الهلال والأهلي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وفاز الهلال برباعية مقابل هدفين.

أما المباراة التاسعة فكانت بين الهلال والأهلي في الرياض في إياب دور ثمن النهائي بنسخة العام الماضي وفاز الراقي بهدف وحيد.

وكانت المباراة العاشرة بين الاتحاد والهلال في ذهاب دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا 2019 حيث انتهت بالتعادل السلبي.

والمباراة الـ11 كانت بين الهلال والاتحاد وأُقيمت في إياب دور الثمانية، حيث فاز الهلال على العميد بثلاثية لهدف.

أما المباراة الثانية عشر فكانت بالأمس بين النصر والتعاون في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2020 وفاز النصر بفضل هدف مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله.

موعد مباراة النصر والأهلي:

وستنطلق مباراة النصر والأهلي بعد غد الأربعاء في دور الثمانية، حيث تُقام في تمام الخامسة إلا ثلث مساءً بتوقيت المملكة.

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