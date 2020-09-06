مفاجأة بشأن مصير ميسي مع برشلونة رغم بقائه

المواطن - محمد سمعه

فجرت تقارير صحافية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، على الرغم من إعلانه أول أمس الجمعة أنه باق مع النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة ” أس ” الإسبانية اليوم الأحد إن النجم الأرجنتيني سينتظر وصول الرئيس الجديد للنادي بعد نهاية الانتخابات في فبراير 2021، من أجل الجلوس معه وتحديد مصيره مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

عائلة ميسي لا ترغب في الرحيل عن مدينة برشلونة

وأضافت الصحيفة أن عائلة النجم الأرجنتيني ترغب في البقاء بمدينة برشلونة، مما يحسم كثيرًا استمرار البرغوث الأرجنتيني مع الفريق الكتالوني.

وخلال حديث ميسي لـ Goal Espania أكد النجم الأرجنتيني أنه رفض اللجوء للقضايا والمحاكم ضد برشلونة، بسبب عشقه للنادي الذي تربى فيه، مضيفًا أنه استقر على البقاء مع الفريق الكتالوني وبشكل رسمي.

3 أندية أوروبية اهتمت بضم النجم الأرجنتيني

وكان اللاعب الأرجنتيني أثار الجدل آخر 10 أيام، حيث تحدثت العديد من التقارير الصحافية عن الأندية المهتمة بالتعاقد معه مثل باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وساندت رابطة الدوري الإسباني، شكوى نادي برشلونة ضد اللاعب الأرجنتيني، وذلك بعد أن طلب الرحيل، حيث طالب البارشا بالحصول على 700 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد ميسي.

وحاول اللاعب الأرجنتيني الرحيل عن برشلونة، بعد موسم 2019/ 2020 الكارثي، حيث خرج الفريق الكتالوني منه بدون التتويج بأي بطولة، كما تلقى البارشا هزيمة قاسية ضد فريق بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.







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