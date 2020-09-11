مفاجأة جديدة لـ الأندية السعودية حول مونديال الأندية

المواطن - محمد سمعه

ظهرت تطورات جديدة حول مصير بطولة كأس العالم لـ الأندية، وذلك بعد حديث بعض التقارير الإعلامية عن وجود اتجاه لـ إلغائها بالعام الجاري.

وكشف برنامج “الدوري مع وليد” اليوم الجمعة التفاصيل الجديدة عن البطولة، حيث أكد بعد توصل البرنامج مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بطولة العالم للأندية ستُقام مطلع عام 2021، ولن تُلغى، حيث ستُقام نسختين من البطولة بعام 2021.

حقيقة إلغاء مونديال الأندية 2020:

يذكر أن صحيفة “الشرق الأوسط كانت قالت: إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبلغ جميع الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، أن كأس العالم للأندية تم إلغائها هذا العام، ليخرج الماليزي ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لينفي ما تردد حول إلغاء البطولة.

تعليق جستنيه:

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه علّق على الأمر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “خبر يسر وما يسر، يعني من يحقق لقب دوري أبطال آسيا سوف يُلقب بـ“عالمي كورونا” حتى وإن لم تُقم بطولة مونديال الأندية، يا فرحة ما تمت، جات الفلوس وغاب الأمل، إيش هذا الحظ، خيرها في غيرها”.

يذكر أن الهلال شارك في نسخة كأس العالم للأندية 2019 التي أُقيمت في قطر، واحتل فيها المركز الرابع عالميًّا.

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