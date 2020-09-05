مفاجأة حول انتقال هيلدون راموس إلى الهلال

المواطن - محمد سمعه

تردد في الفترة الأخيرة، أنباء عن اهتمام نادي الهلال، بضم اللاعب الرأس أخضري هيلدون راموس مهاجم فريق التعاون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة اهتمام الهلال بضم هيلدون راموس

وقالت القناة الرياضية السعودية إن الزعيم مهتم بضم هيلدون راموس، خاصة أن التعاون بات قريبًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى بعد خسارته بالأمس من فريق الفتح بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

وكانت المفاجأة من الناقد الرياضي حمد الصويلحي المُقرب من الزعيم، حيث كتب تغريدة عبر حسابه في “تويتر” نافيًا تمامًا رغبة أزرق العاصمة في ضم اللاعب هيلدون راموس.

ولم ينجح الزعيم إلا في حسم صفقتين فقط خلال الفترة الأخيرة، في سوق الانتقالات الصيفية، حيث اشترى عقد المهاجم صالح الشهري بصورة نهائية من نادي الرائد إضافة للتعاقد مع الحارس عبدالله الجدعاني قادمًا من نادي الوحدة.

الهلال يهزم الوحدة بثلاثية مُدوية

وفي سياق آخر، نجح الهلال في الفوز أمس الجمعة على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الثلاثية للأزرق كل من بافيتيمبي غوميز وسلمان الفرج ومحمد كنو، بينما سجل لفريق الوحدة اللاعب ريناتو جونيور في الدقيقة التاسعة والسبعين.

وكان الزعيم حسم لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، موسم 2019/2020، وذلك بعد الفوز على نادي الحزم برباعية لهدف يوم السبت الماضي.

ذات صلة :







شارك الخبر