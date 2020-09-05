مفاجأة من إدارة الشباب لـ نجوم الهلال بعد التتويج بـ الدوري

المواطن - محمد سمعه

قررت إدارة نادي الشباب، مفاجأة نجوم الهلال وذلك بعد فوزهم بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 يوم السبت الماضي.

وذكر الحساب الرسمي لـ “القناة الرياضية السعودية” عبر “تويتر” أن إدارة الليث استقرت على إقامة ممر شرفي لنجوم أزرق العاصمة وذلك تحية لهم على فوزهم بالدوري في موسم كان صعبًا بسبب تعليق المباريات وعودتها مرة أخرى، جراء فيروس كورونا المُستجد.

الهلال بطل الدوري للمرة الـ16

وحقق الزعيم لقب الدوري رقم 16 في تاريخه، بعد الفوز على الحزم يوم 29 أغسطس الماضي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ومن المنتظر تتويج الزعيم بلقب الدوري، عقب نهاية مباراة الشباب.

يذكر أن الزعيم، كان فاز على نادي الوحدة أمس الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية مقابل هدف في مباراة شهدت تألقًا كبيرًا من الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي أحرز الهدف الأول لـ الهلال وجعل الأزرق أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

الزعيم عينه على آسيا

ويسعى الزعيم خلال الفترة المقبلة، للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا والفوز به للموسم الثاني على التوالي.

وكان الهلال فاز بلقب دوري أبطال آسيا 2019 في نوفمبر الماضي، وذلك بعد الفوز بثلاثية نظيفة على حساب نادي أوراوا الياباني في مجموع المباراتين في الدور النهائي.







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