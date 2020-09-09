مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

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أعلن مركز إدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة روسية من طراز “سو-27″، اعترضت اليوم الأربعاء، طائرة استطلاع إستراتيجية أمريكية من طراز “آر إس-135” فوق البحر الأسود.

وقال المركز في بيان له- بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية-: إن وسائل السيطرة على المجال الجوي فوق البحر الأسود رصدت هدفًا طائرًا يقترب من الحدود الروسية.

وأضاف البيان: “لتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، حلقت طائرة مقاتلة من طراز “سو-27″ تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها وإبعادها عن الحدود”.

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف إلى مسافة آمنة للتعرف عليه، وتبين أنه طائرة استطلاع إستراتيجية أمريكية من طراز “آر إس-135” تابعة للقوات الجوية الأمريكية.