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فيديو.. مقتل وإصابة 10 بحادث إطلاق نار جماعي في نيويورك

فيديو.. مقتل وإصابة 10 بحادث إطلاق نار جماعي في نيويورك

2020/09/19
الساعة 11:24 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. مقتل وإصابة 10 بحادث إطلاق نار جماعي في نيويورك
المواطن - متابعة

أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار جماعي في نيويورك اليوم السبت حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعياً وقع في منطقة روشستر، أدى إلى مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكدها السلطات المحلية بعد.

وقالت وسائل الإعلام إن عدداً كبيراً من سيارات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.


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