فيديو.. مقتل وإصابة 10 بحادث إطلاق نار جماعي في نيويورك

أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار جماعي في نيويورك اليوم السبت حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

Here’s a look at the scene from North Goodman and Short Street intersection. pic.twitter.com/QJzMMRElha

— Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020