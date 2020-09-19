فيديو.. مقتل وإصابة 10 بحادث إطلاق نار جماعي في نيويورك

المواطن - متابعة

أصيب عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار جماعي في نيويورك اليوم السبت حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

Here’s a look at the scene from North Goodman and Short Street intersection. pic.twitter.com/QJzMMRElha — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

وذكرت مواقع أمريكية أن إطلاق نار جماعياً وقع في منطقة روشستر، أدى إلى مقتل شخصين اثنين على الأقل وإصابة ثمانية، في حصيلة أولية لم تؤكدها السلطات المحلية بعد.

وقالت وسائل الإعلام إن عدداً كبيراً من سيارات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث.

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