مقتل 20 إثيوبيًا على الأقل في هجوم مسلح

المواطن - متابعة

قُتل 20 شخصًا على الأقل في إثيوبيا في هجوم مسلح وقع في إقليم بني شنقول ـ قمز .

وأفاد رئيس السلطة الإدارية بناحية دنجيز التابعة للإقليم دمليو بنجيز أن هجومًا مسلحًا نفذه مسلحون مجهولون أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل.

وقالت دائرة شؤون الاتصالات في الإقليم في بيان صحفي: إن 371 شخصًا ألقي القبض عليهم للاشتباه بتورطهم في أعمال عنف وقعت في الآونة الأخيرة.

وأضافت أنه تمت مصادرة عشرات الأسلحة النارية الخفيفة التي كانت بحوزة المشتبه بهم.

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