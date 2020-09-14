مقتل 4 عسكريين لبنانيين خلال مداهمة منزل مطلوب

المواطن - متابعة
قال الجيش اللبناني في بيان له قبل قليل، إن 4 عسكريين لبنانيين لقوا حتفهم لدى تعرضهم لإطلاق نار أثناء مداهمة منزل متشدد مطلوب في شمال لبنان.
وأضاف الجيش، وفقا للبيان، أن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية.
كما تعرض أحد العسكريين لإصابات خطيرة خلال عملية المداهمة.
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