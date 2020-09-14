‎الرئيسية
العالم
مقتل 4 عسكريين لبنانيين خلال مداهمة منزل مطلوب

مقتل 4 عسكريين لبنانيين خلال مداهمة منزل مطلوب

2020/09/14
الساعة 9:42 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
80
0
طباعة
مقتل 4 عسكريين لبنانيين خلال مداهمة منزل مطلوب
المواطن - متابعة

قال الجيش اللبناني في بيان له قبل قليل، إن 4 عسكريين لبنانيين لقوا حتفهم لدى تعرضهم لإطلاق نار أثناء مداهمة منزل متشدد مطلوب في شمال لبنان.

وأضاف الجيش، وفقا للبيان، أن دورية من مخابرات الجيش اللبناني هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية.

كما تعرض أحد العسكريين لإصابات خطيرة خلال عملية المداهمة.

 



0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :