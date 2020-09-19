مقذوف عسكري حوثي يصيب 5 مدنيين بجازان

المواطن - واس
صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان.
وأضاف الغامدي، أنه نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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