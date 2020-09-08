مكافحة المخدرات تحذر من 6 مخاطر لمخدر الشبو

المواطن - الرياض

أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، أضرار مخدر الشبو ، مشيرة إلى مفعوله القوي والسريع على الجهاز العصبي المركزي.

وقالت مكافحة المخدرات، في تغريدة عبر “تويتر”، إن مخدر الشبو أو (الكريستال ميث) له مفعول قوي وسريع على الجهاز العصبي المركزي (العقل)”.

وأضافت “تعتبر هذه المادة قوية وسريعة في تأثيرها وظهور أعراض متعاطيها مثل: «هلوسة سمعية وبصرية قوية تجعله أقرب إلى الذهول والانفصال عن الواقع”.

ومن أضرار مخدر الشبو ما يلي:

– تدمير خلايا المخ وجهاز المناعة.

– عدم القدرة على إصدار الأحكام.

– السكتة القلبية.

– ظهور الشيخوخة المبكرة وتساقط الأسنان.

– السلوك العدواني والميل إلى الانتحار.

– الهلاوس السمعية.







شارك الخبر