مكافحة المخدرات تفتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي أول وجندي للرجال

المواطن - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة ( جندي أول – جندي ) للرجال.

وأوضحت مكافحة المخدرات ، أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 17 / 2 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 21 / 2 / 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs.

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