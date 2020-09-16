مكة المكرمة تتصدر في توزيع إصابات كورونا في السعودية

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة بعد إعلان تسجيل 621 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 982 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (621) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (982) حالة، ووفاة 31.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (327551) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (306004) حالات.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة عدد الإصابات بكورونا حيث سجلت 88 إصابة، وبعدها جدة بـ58 إصابة والرياض 41 إصابة والمدينة المنورة 34 حالة جديدة وينبع 33.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

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