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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 69 وتسجيل 903 حالات تعافٍ
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 301.836 حالة

مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 69 وتسجيل 903 حالات تعافٍ

2020/09/12
الساعة 3:53 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ 69 وتسجيل 903 حالات تعافٍ
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (903) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (301.836) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (18974) حالة من بينها (1343) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (325050) حالة، توفي منهم (4240) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (643) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:

مكة المكرمة 69 حالة، وجدة 65، والهفوف 51 حالة، والدمام 45، والمدينة المنورة 35، والرياض 35، والقطيف 26، والمبرز 23، وينبغ 21، وجازان 18، وحائل 17.

 

 



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