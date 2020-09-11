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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ72 وحالات التعافي بالمملكة تتجاوز 300 ألف
الحالات النشطة 19261 منهم 1368 في العناية المركزة

مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ72 وحالات التعافي بالمملكة تتجاوز 300 ألف

2020/09/11
الساعة 3:51 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, اخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة بـ72 وحالات التعافي بالمملكة تتجاوز 300 ألف
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع إصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (935) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (300933) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (19261) حالة من بينها (1368) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (300933) حالة، توفي منهم (4213) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (687) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ مكة المكرمة 72، الدمام 49، المدينة المنورة 42، الرياض 37، الهفوف 33، القطيف 27، المبرز 25، ينبع 24، الظهران 21.

كما تم رصد عدد من الحالات في عدة مدن سعودية كما يلي:

كورونا



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