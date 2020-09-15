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مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ 62 إصابة وإجمالي الوفيات 4338
إجمالي الإصابات يرتفع لـ 326930 حالة والتعافي 305022

مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ 62 إصابة وإجمالي الوفيات 4338

2020/09/15
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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مكة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ 62 إصابة وإجمالي الوفيات 4338
المواطن - الرياض
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1 عدد الحالات النشطة
2 توزيع حالات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (1092) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (305022) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (17570) حالة من بينها (1286) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (326930) حالة، توفي منهم (4338) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (672) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:

مكة المكرمة 62، المدينة المنورة 61، جدة 45، الرياض 44، الهفوف 38، الدمام 37، ينبع 27، خميس مشيط 24، القطيف 24.



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جود
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الحمد لله

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