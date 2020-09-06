مكتب العمل استعلام عن وافد برقم الاقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز

مكتب العمل استعلام عن وافد

يقدم مكتب العمل استعلام عن وافد من خلال طرق متعددة متاحة كالاستعلام برقم الجواز أو الاستعلام عن طريق رقم الإقامة ورقم الحدود بشكل بسيط من خلال الموقع الرسمي على الإنترنت.

الاستعلام عن وافد

يقدم مكتب العمل العديد من الخدمات الهامة التي تتعلق بالوافدين ومنها إمكانية الاستعلام عن وافد برقم الإقامة أو برقم الجواز أو حتى من خلال رقم الحدود وذلك عن طريق الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل الذي يتواجد على شبكة الإنترنت.

وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن مكتب العمل استعلام عن وافد بطرق متعددة كرقم الإقامة ورقم الجواز وغيرها وللتعرف على كل ذلك عليك متابعة السطور القادمة.

طريقة الاستعلام عن وافد برقم الإقامة

مكتب العمل استعلام عن وافد يتيح لك العديد من الخدمات ومن بينها الاستعلام برقم الإقامة أون لاين وذلك بالخطوات التالية:

أول شيء قم بالدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن طريق شبكة الإنترنت.

قم بإدخال البيانات المطلوبة المتعلقة بالتسجيل.

ثم قم بالتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على زر الاستعلام عن وافد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الإقامة وجنسية الوافد وغيرها.

بعد أن تقوم بإدخال البيانات المطلوبة كاملة قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك على الشاشة.

قم بالضغط على زر البحث.

ثم انتظر قليلاً حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بالوافد من اسم ورقم هوية والكثير من البيانات الهامة التي تتعلق بالوافد والمنشأة التي يعمل بها.

مكتب العمل استعلام عن وافد برقم الحدود

يتيح لك موقع وزارة العمل الاستعلام عن وافد عن طريق رقم الحدود بشكل بسيط من خلال عدة خطوات هامة سوف تقوم بها على الموقع وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التابع للمملكة العربية السعودية من خلال شبكة الإنترنت.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة التي تتعلق بالوافد.

ثم قم بعدها بإدخال رقم الحدود.

ثم قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر أمامك على الصفحة.

ثم اضغط على زر البحث وانتظر قليلاً.

سوف تفتح لك قائمة يتواجد بها جنسيات متعددة يمكنك اختيار جنسيتك من بينها.

ثم قم بالضغط على الزر الخاص بالبحث.

بعدها سوف تظهر لك البيانات المتعلقة بالوافد التي تريد الاستعلام عنها المتعلقة ببياناته الشخصية بشكل مفصل ومجال عمله وغيرها.

الاستعلام عن وافد برقم الجواز

يتيح مكتب العمل استعلام عن وافد برقم الجواز إن لم يتوفر رقم الإقامة أو رقم الحدود بشكل مباشر من خلال موقع وزارة العمل ليوفر الوقت والجهد على الوافد وعلى الموظفين في الهيئات الإدارية، ويمكنك الاستعلام بطريقة بسيطة كالتالي:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة العمل عن طريق متصفح الإنترنت الخاص بك.

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع وملأ البيانات المطلوبة.

بعدها يجب عليك الضغط على زر الاستعلام عن بيانات فرد مقيم.

بعدها ادخل جميع البيانات التي سيطلبها منك الموقع.

قم بكتابة رقم الجواز الخاص بك.

بعدها ستظهر لك بيانات الوافد المراد الاستعلام عن بياناته من خلال الموقع.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة

يتيح لك مكتب العمل استعلام عن وافد وعن صلاحية الإقامة الخاصة به أو ميعاد انتهائها بشكل بسيط عن طريق التوجه إلى موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت تبعًا للخطوات التالية:

القيام بالدخول إلى صفحة موقع أبشر من خلال الإنترنت.

ثم القيام بتسجيل الدخول إلى صفحة الأعمال.

سوف يرسل لك الموقع رمز التحقق على الهاتف الخاص بك.

بعد ان يصلك الرمز قم بكتابته في المكان المخصص لذلك الأمر.

ثم قم باختيار زر خدمة أعمالي التي تتواجد في الجزء العلوي من الصفحة.

قم باختيار زر تجديد الإقامة.

ثم اضغط على زر التالي وانتظر لمدة قليلة.

بعدها ستظهر لك البيانات التي تتعلق بالعاملين لديك في المنشأة الخاصة بك.

إذا كنت تريد إظهار بيانات شخص معين عليك الضغط على اسمه بشكل مباشر.

بعدها ستظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بإقامة العامل وميعاد تجديدها وغيرها من المعلومات الهامة المتعلقة بالعامل.

الاستعلام عن بلاغ هروب

يمكنك الاستعلام عن بلاغات الهروب من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أون لاين باتباع الخطوات التالية:

قم الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك.

وبعدها يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع ثم قم بالضغط على زر الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

بعدها اضغط مباشرة على زر الاستعلام عن وافد.

اكتب جميع البيانات المطلوبة.

قم بإدخال رمز التحقق المتواجد على الشاشة.

ثم اضغط كخطوة أخيرة على زر البحث.

بعدها سوف تظهر لك جميع البيانات المتعلقة بالبلاغ المقدم بشكل مباشر على صفحة الموقع.

كيفية التعرف على البلاغات المقدمة من الكفيل

في بعض الأحيان قد يقوم الكفيل بتقديم البلاغات ضد الموظفين العاملين لديه في المنشأة وقد يرغب العامل في التعرف على البلاغ المقدم ضده من الكفيل وللتعرف على ذلك الأمر يمكنك التوجه إلى موقع وزارة العمل وإتباع الخطوات للتعرف على حالة البلاغ المقدم كما سبق ذكرها.

فعندما تقوم بكتابة اسمك أو رقم الجواز الخاص بك أو أي بيان من بيانات الإقامة سوف تظهر لك بشكل مباشر بلاغ الهروب المقدم ضدك من الكفيل التابع له.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب عليك أن تتحقق من ذلك بشكل دوري لكي تتعرف على أي بلاغ قد تم تقديمه ضدك بشكل سريع حتى تحمي نفسك من الوقوع تحت طائلة القانون.

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