ملفات هامة في اتصالات الملك سلمان بترامب وبوتين وماكرون

المواطن - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالات هاتفية برؤساء أكبر دول العالم خلال اقل من يومي ، بهدف بحث التعاون واستعراض جهود المملكة وأعمال دول مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية هذا العام، بالإضافة إلى التعاون الثنائي ومستجدات الوضع في المنطقة.

وناقش الملك سلمان مع رؤساء أمريكا وروسيا وفرنسا تلك المحاور، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأخرى التي تستعرضها “المواطن” في هذا التقرير.

جهود مجموعة العشرين والقضية الفلسطينية:

يوم الأحد الماضي، أجرى الملك سلمان اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم خلال الاتصال بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.

وحول الأوضاع في المنطقة، أعرب الملك سلمان عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام، مؤكدًا حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام.

الملك سلمان وبوتين.. أوبك بلس وتبادل تجاري بين البلدين :

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين أمس اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، واستعرضا خلال الاتصال أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود الموحدة ضمن اجتماعاتها للتغلب على آثار جائحة كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وخلال الاتصال، أبدى الملك سلمان للرئيس بوتين حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية، والارتياح لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدًا على الدور البناء لروسيا الاتحادية في مجموعة (أوبك بلس) لتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية.

من جهته، أشاد بوتين بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، معبرًا عن سعادته بتطور العلاقات بين البلدين والتعاون المثمر مع المملكة في مجال الطاقة، مشيرًا إلى التواصل الجاري حاليًّا حول اللقاح الروسي لفيروس كورونا المستجد.

علاقات سعودية فرنسية متميزة ودعم اقتصادي:

ويوم أمس، أجرى خادم الحرمين الشريفين اتصالًا بالرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، حيث جرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

ونوه ماكرون بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدًا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

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