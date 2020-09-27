ملك الأردن‬ يصدر أمرًا بحل مجلس النواب

المواطن - الرياض

أصدر ملك الأردن عبدالله الثاني أمرًا بحل مجلس النواب.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في بيان لها اليوم: صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.

وجاء نص البيان الملكي كما يلي: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.

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