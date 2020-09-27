ملك الأردن‬ يصدر أمرًا بحل مجلس النواب

المواطن - الرياض
أصدر ملك الأردن عبدالله الثاني أمرًا بحل مجلس النواب.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في بيان لها اليوم: صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية.
وجاء نص البيان الملكي كما يلي: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.
ذات صلة :
الشباب يوافق على تجديد إعارة تراولي عمان تسجل 1543 حالة كورونا جديدة #وظائف صحية وإدارية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي الأسهم السعودية تكسب 57.45 نقطة بتداولات تجاوزت 13 مليار ريال
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments